Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 21 vagas de emprego nesta terça

A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza, nesta terça-feira (10), 21 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Os postos contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e outras cidades da região.

Nas vagas locais, há oportunidades para açougueiro (01), alinhador veicular (01), assistente de compras (01), carregador e descarregador de caminhões (01), estoquista (02), mecânico de manutenção de automóveis e veículos similares (02), motorista entregador (02) e vendedor interno (01).

Para candidatos PCD (pessoas com deficiência), não há vagas específicas ofertadas nesta terça-feira.

Já nas vagas regionais (rural/outras cidades), há oportunidades para atendente de lojas (02), campeiro na pecuária (03), garçom (02), trabalhador agropecuário em geral (01), trabalhador de pecuária polivalente (01) e trabalhador rural (01).

De acordo com a Casa do Trabalhador, pelo telefone são fornecidas apenas informações sobre a disponibilidade das vagas. Para participar de qualquer processo seletivo, é necessário comparecer pessoalmente à unidade para atualizar o cadastro e verificar se o perfil atende aos requisitos exigidos para a função.

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, no bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO)

- 01 açougueiro;

- 01 alinhador veicular;

- 01 assistente de compras;

- 01 carregador e descarregador de caminhões;

- 02 estoquistas;

- 02 mecânicos de manutenção de automóveis e veículos similares;

- 02 motoristas entregadores;

- 01 vendedor interno;

VAGAS PCD

- Não há vagas específicas nesta terça-feira.

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

- 02 atendentes de lojas;

- 03 campeiros na pecuária;

- 02 garçons;

- 01 trabalhador agropecuário em geral;

- 01 trabalhador de pecuária polivalente;

- 01 trabalhador rural.