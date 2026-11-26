Rede de profissionais se uniu para cuidar de mãe e bebê na Aldeia Ipegue / Divulgação

O primeiro encontro de uma mãe com seu bebê na Aldeia Ipegue, no distrito de Taunay, foi acompanhado por uma rede de profissionais que se uniu para cuidar dos dois. Quando a equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Aquidauana chegou à comunidade, a criança já havia nascido e recebia assistência dos profissionais da própria unidade de saúde local. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (26).

Assim que chegaram à aldeia, os socorristas se deslocaram até a unidade de saúde, onde encontraram mãe e bebê sob os cuidados da equipe local. Os profissionais do Samu deram continuidade ao atendimento, realizaram avaliações e os procedimentos necessários, seguindo os protocolos de assistência. Após os cuidados e a estabilização, mãe e recém-nascido foram encaminhados ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana, para acompanhamento médico.

A ocorrência evidenciou a importância do trabalho integrado entre as equipes de saúde das comunidades indígenas e o serviço de urgência. A atuação conjunta permitiu que mãe e criança recebessem assistência desde os primeiros momentos após o nascimento.

Mais do que uma ocorrência, de acordo com o Samu, o atendimento reuniu profissionais em torno de um dos momentos mais importantes da vida - a chegada de uma criança. Cada equipe contribuiu com seu trabalho para garantir cuidado e segurança à mãe e ao bebê.

O Samu de Aquidauana também reconheceu a dedicação dos profissionais da unidade de saúde da Aldeia Ypegue e da equipe que participou do atendimento, além de reforçar o compromisso de levar assistência a quem precisa, mesmo nos locais mais distantes.