Prova tem percurso aproximado de 18 quilômetros nas águas do Rio Aquidauana / Arquivo O Pantaneiro

Muito além da disputa por medalhas e posições no pódio, a Prova de Canoagem Santa Delfina também proporciona uma oportunidade de contemplar algumas das paisagens naturais mais bonitas da região. Ao longo de aproximadamente 18 quilômetros pelo Rio Aquidauana, os competidores atravessam trechos que revelam a beleza do cenário pantaneiro, em um percurso que também convida moradores e visitantes a aproveitar o evento em família.

A largada acontece na Cachoeira do Campo, com a Prainha de Anastácio sendo o ponto de chegada. O trajeto passa por áreas de grande beleza natural, com destaque para a região de Camisão, que oferece um cenário especial para quem acompanha a movimentação dos canoístas.

O percurso exige preparo físico e conhecimento do rio. Em alguns trechos, as características do curso d'água também influenciam o desempenho dos atletas. Um dos pontos é a curva do Santo Antônio, conhecida por ser bastante sinuosa e representar um desafio para os participantes.

A experiência de quem já conhece o trajeto também faz diferença. A Santa Delfina tradicionalmente reúne canoístas veteranos e novos praticantes, promovendo a troca de experiências dentro e fora da água. Enquanto os mais experientes compartilham conhecimentos sobre o percurso e o ritmo da prova, os iniciantes têm a oportunidade de vivenciar uma competição que atravessa gerações.

Para quem não vai entrar na água, o evento também pode ser uma boa opção de passeio. A família pode aproveitar as paisagens de Camisão e da Cachoeira do Campo, acompanhar a largada e depois seguir para a Prainha de Anastácio, onde os atletas cruzam a linha de chegada.

Ao chegar à 40ª edição neste domingo (29), com largada às 09h, a Santa Delfina reafirma sua importância no calendário esportivo regional como a mais tradicional prova de canoagem da região e a mais antiga do Brasil realizada de forma ininterrupta. Ao longo de sua história, a competição se consolidou como um encontro de atletas, famílias e admiradores do esporte, mantendo viva uma tradição que valoriza o Rio Aquidauana, as belezas naturais do Pantanal e a integração entre os municípios.