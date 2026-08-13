Advogado Luiz Eduardo Arruda deixa legado no Legislativo de Aquidauana

Luiz Eduardo Arruda integrou o quadro de servidores da Câmara Municipal entre 2009 e 2020 / Reprodução/Redes sociais

Com uma trajetória de mais de uma década trabalhando no Legislativo aquidauanense, o advogado Luiz Eduardo Arruda, 53 anos, exerceu variadas funções e participou de diferentes gestões da presidência da Câmara Municipal. A Casa de Leis divulgou uma nota de pesar pela morte do ex-servidor, ocorrida na manhã desta quinta-feira (13).

O advogado integrou o quadro de servidores da Câmara entre 2009 e 2020. Ao longo desse período, ocupou os cargos de secretário legislativo e administrativo, procurador jurídico e controlador interno, atuando em diferentes áreas da estrutura do Legislativo.

Durante sua passagem pela Câmara, Luiz Eduardo trabalhou nas gestões dos então presidentes Antônio da Coeso, Clézio Fialho, Anderson Meireles, Valter Neves e Mauro do Atlântico (atual prefeito).

A experiência também o levou a atuar como assessor jurídico da Câmara Municipal em diferentes momentos de sua trajetória profissional. Em Aquidauana, manteve atuação na advocacia e era conhecido entre colegas e amigos pela forma cordial de tratar as pessoas.

Na nota de pesar, a Câmara destacou a competência, dedicação, responsabilidade e compromisso demonstrados por Luiz Eduardo durante o período em que esteve no serviço público municipal.

Segundo o Legislativo, o conhecimento jurídico e a atuação profissional do advogado deixaram contribuição para a própria Câmara e para o município de Aquidauana.

A Casa de Leis também manifestou solidariedade aos familiares e amigos, destacando especialmente a esposa, a professora Ieda Maria Chaves, e os filhos Junior e Maria Eduarda.

Luiz Eduardo morreu no Hospital Cassems, em Campo Grande, em decorrência de um derrame. O corpo está sendo transladado para Aquidauana, onde será velado na capela da Pax Universal.

