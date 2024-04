Aos 12 anos, aquidauanense é verdadeiro fenômeno no judô

Pódio em compertição nacional em GO / Divulgação

Com apenas 12 anos, a judoca aquidauanense Anna Clara Alegre Mendes se tornou um verdadeiro fenômeno no esporte. Foco, treinamento duro e claro, uma boa dose de amor e apoio dos papais corujas renderam a atleta uma medalha de ouro no último final de semana em uma competição nacional.



Filha de Fátima e Cleverson, a pequena judoca passa metade do seu tempo se dedicando aos estudos, na 8ºB, da escola Cejar. E após as aulas na escola é hora de vestir o quimono para se dedicar a uma verdadeira paixão: o judô.



Ao jornal O Pantaneiro, a mãe dessa verdadeira estrela no judô, conta que a menina treina cinco vezes por semana na Academia Topfight, com o sensei Osvaldo Benevides Junior e Robson Gatto.



“Anna Clara começou no esporte bem cedo, aos 6 anos, junto com a irmã Anna Beatriz Alegre Mendes, que na época tinha apenas 11 anos. Hoje, as duas continuam no esporte e já trouxeram várias conquistas importantes para nossa Aquidauana”, diz.









E a mamãe coruja está realmente certa. No último final de semana, Anna clara subiu no lugar mais alto do pódio do Campeonato Brasileiro Região IV em Anápolis (GO). Na competição, a garota conquistou o ouro na categoria sub 15 com peso de até 36 kg.



Além disso, Anna Clara possui várias conquistas importantes. Em 2022, foi medalha de bronze no Campeonato Brasileiro Final de Judô em Curitiba (PR). Ano passado a judoca foi vice-campeã do Campeonato Brasileiro Região IV em Brasília (DF).



Também em 2023, Anna Clara foi campeã dos Jogos Escolares da Juventude do MS (JEMS) e campeã da série prata dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBS) em Brasília DF. E vale lembrar que, esses foram apenas resultados de à nível nacional, pois a pequena estrela ainda coleciona uma série de títulos nas competições do Estado.



“A Anna Clara é muito dedicada e determinada, um dos seus objetivos no judô é sempre evoluir e poder participar de competições de nível internacional”, revela a mamãe orgulhosa.