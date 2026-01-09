Aquidauana e Anastácio registram calor e tempo instável nesta sexta-feira

A recomendação para os moradores das duas cidades é aproveitar o dia com protetor solar e se preparar para a chuva / O Pantaneiro

Aquidauana e Anastácio terão uma sexta-feira, dia 9, marcada por altas temperaturas e condições climáticas instáveis. A previsão indica um dia de sol entre nuvens desde o amanhecer, com aumento da nebulosidade ao longo da tarde. As temperaturas permanecerão elevadas, refletindo o padrão típico desta época do ano na região pantaneira.

A máxima deve alcançar os 35 graus Celsius, enquanto a mínima ficará em torno dos 24 graus. A umidade relativa do ar, que estará mais baixa durante as horas mais quentes, exige atenção da população para hidratação. Há previsão de chuva a qualquer hora do dia, com maior probabilidade de ocorrência no período da tarde e início da noite, podendo ser acompanhada de rajadas de vento moderadas. Os motoristas que transitarem pela rodovia BR-262 devem ficar atentos à possibilidade de redução de visibilidade em eventuais pancadas de chuva.

A recomendação para os moradores das duas cidades é aproveitar o dia com protetor solar e se preparar para a chuva, tendo guarda-chuva à mão. A noite deve seguir com tempo encoberto e temperatura amena, proporcionando um alívio do calor diurno. O fim de semana deve seguir um padrão climático similar, com calor e chuvas isoladas predominando.

