Aquidauana será representada por quatro escolas nos jogos escolares

Partida de Handebol

Após uma acirrada disputa, quatro escolas irão representar Aquidauana nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul. As seletivas foram realizadas no Ginásio Poliesportivo. Os jogos acontecerão em Campo Grande, de 10 a 17 de junho deste ano.



Conforme divulgado pela prefeitura, participaram da seletiva, times das escolas da rede pública municipal, estadual e particular, com alunos nas idades de 12 a 14 anos, que disputaram nas modalidades de vôlei, futsal e handebol, masculino e feminino.



A seletiva foi organizada pela Fundação de Esportes de Aquidauana (FEMA).



As escolas campeãs, abaixo relacionadas com suas respectivas modalidades, irão representar Aquidauana no JEMS, na categoria de 12 a 14 anos:



- Escola Estadual Dóris Mendes Trindade – Handebol Masculino e Feminino; Basquete masculino;



- Escola Municipal Indígena Francisco Farias – Futsal Feminino;



- Instituto Educacional Falcão - Voleibol feminino;



- Escola Estadual Marechal Deodoro da Fonseca - Basquete feminino e Futsal masculino.