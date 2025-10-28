Aquidauana tem previsão de calor e possibilidade de chuva isolada nesta terça-feira

céu deve permanecer com muitas nuvens ao longo do dia, com possibilidade de chuva isolada em alguns pontos do município
Foto do tempo nublado em Aquidauana na manhã de hoje / O Pantaneiro
A previsão do tempo para Aquidauana nesta terça-feira (28), conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica temperaturas variando entre 22°C e 35°C. O céu deve permanecer com muitas nuvens ao longo do dia, com possibilidade de chuva isolada em alguns pontos do município.
As condições climáticas seguem típicas do período de transição para o verão, com calor intenso durante o dia e aumento da umidade que favorece pancadas de chuva pontuais no fim da tarde e à noite.
