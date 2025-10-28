Acessibilidade

28 de Outubro de 2025

Clima

Aquidauana tem previsão de calor e possibilidade de chuva isolada nesta terça-feira

céu deve permanecer com muitas nuvens ao longo do dia, com possibilidade de chuva isolada em alguns pontos do município

Da redação

Publicado em 28/10/2025 às 07:11

Atualizado em 28/10/2025 às 07:45

Foto do tempo nublado em Aquidauana na manhã de hoje / O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta terça-feira (28), conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica temperaturas variando entre 22°C e 35°C. O céu deve permanecer com muitas nuvens ao longo do dia, com possibilidade de chuva isolada em alguns pontos do município.

As condições climáticas seguem típicas do período de transição para o verão, com calor intenso durante o dia e aumento da umidade que favorece pancadas de chuva pontuais no fim da tarde e à noite.

Cidades

Corumbá lança portal digital para ampliar participação popular

Ferramenta online permite que moradores participem de enquetes sobre ações municipais

Serviços

Prefeitura de Bonito cobra reparos urgentes na rodovia MS-345

Novo ofício foi encaminhado à AGESUL e ao Governo do Estado reforçando a preocupação com a segurança dos motoristas

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

