Aquidauana tem previsão de calor e possibilidade de chuva isolada nesta terça-feira

Foto do tempo nublado em Aquidauana na manhã de hoje / O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta terça-feira (28), conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica temperaturas variando entre 22°C e 35°C. O céu deve permanecer com muitas nuvens ao longo do dia, com possibilidade de chuva isolada em alguns pontos do município.



As condições climáticas seguem típicas do período de transição para o verão, com calor intenso durante o dia e aumento da umidade que favorece pancadas de chuva pontuais no fim da tarde e à noite.

