Aquidauana terá terça-feira de calor intenso e pancadas de chuva isoladas

Rio Aquidauana em Piraputanga / O Pantaneiro, Arquivo

A terça-feira (11) será marcada por temperaturas elevadas e tempo instável em Aquidauana, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros devem variar entre 22°C e 40°C, com céu parcialmente nublado e possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas ao longo do dia.



Segundo o Inmet, o calor predomina durante o período da tarde, com condições favoráveis à formação de nuvens carregadas e chuvas rápidas, típicas da estação.



O órgão orienta a população a manter a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos horários de pico e buscar locais ventilados, especialmente entre 11h e 16h, quando a sensação térmica tende a ser mais alta.

