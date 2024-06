Asilo em Aquidauana é totalmente reformado e reinaugurado

O Pantaneiro

Aquidauana celebrou na manhã desta quinta-feira (06), a reinauguração do Asilo São Francisco, após uma completa reforma com o objetivo de proporcionar mais conforto e dignidade aos seus residentes.



Em entrevista exclusiva ao jornal O Pantaneiro, o prefeito Odilon Ribeiro destacou a importância deste projeto para a comunidade.



“O investimento em toda a obra foi de quase R$ 3 milhões. A obra integra o compromisso assumido desde o início de minha gestão em enfatizando atender tanto às necessidades das crianças, por meio das creches, quanto às dos idosos, representados pela revitalização do Asilo São Francisco”, pontua.



Durante a entrevista, Odilon ressaltou a parceria entre a prefeitura e a Câmara de Vereadores, assim como o apoio do Ministério Público, mencionando o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado para viabilizar a reforma do asilo. Segundo ele, a obra não apenas oferece um ambiente mais digno para os idosos, mas também preserva a história e o legado da cidade.



“O Asilo São Francisco, mantido tradicionalmente por doações da comunidade, agora recebe custeio mensal da prefeitura. Sou grato pelas contribuições recebidas e ressalto a importância da solidariedade contínua para manter o local”, disse.



Ao ser questionado sobre a emoção de ver o projeto concluído, o prefeito revelou sua felicidade em poder entregar uma casa nova para os idosos, ressaltando a importância de cuidar daqueles que tanto contribuíram para o desenvolvimento da cidade.



Além da reinauguração do asilo, o prefeito anunciou outras iniciativas, como a inauguração de um posto de saúde no bairro Isaura e a revitalização de um assentamento com o apoio da Câmara de Vereadores.



O prefeito também compartilhou seu entusiasmo em relação a um grande projeto de infraestrutura que será lançado em breve, com um investimento de aproximadamente R$ 23 milhões, visando transformar a cidade em um polo de turismo, cultura e lazer.