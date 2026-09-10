Acessibilidade

10 de Setembro de 2026 • 11:39

Buscar

Últimas notícias
X
SEGURANÇA PÚBLICA

Base da Força Tática e Canil podem ganhar revitalização em Aquidauana

Proposta prevê melhorias na estrutura localizada no Conjunto Ovídio Costa; espaço também poderá receber projetos sociais e atividades esportivas

Redação O Pantaneiro

Publicado em 10/09/2026 às 08:10

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Prefeito Mauro do Atlântico visitou o Canil Setorial do 7º BPM / Divulgação Agecom/Juliano Dervalho

A Prefeitura de Aquidauana avalia uma possível parceria para revitalizar a Base da Força Tática e o Canil Setorial do 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar), localizada no Conjunto Ovídio Costa. A proposta também prevê ampliar o uso do espaço com ações voltadas à comunidade.

A possibilidade foi discutida durante visita realizada pelo prefeito Mauro do Atlântico (PSDB) à estrutura, na manhã desta quarta-feira (09). Ele esteve acompanhado do diretor de Agroindústria e Pecuária e vereador licenciado, Edenilson Dittmar, e do diretor executivo do Gabinete, Alex Mello.

O grupo foi recebido pelo subcomandante do 7º Batalhão da Polícia Militar e comandante da Força Tática, capitão Naercio Calvi Cardoso, além de policiais que atuam na unidade.

Durante o encontro, o capitão apresentou o funcionamento da base, a rotina das equipes e as condições da estrutura utilizada nas atividades operacionais da Força Tática e do Canil.

Entre as propostas apresentadas está a revitalização do espaço e a utilização de parte da estrutura para projetos sociais e atividades de artes marciais voltadas principalmente a crianças e adolescentes que vivem na região.

Base da Força Tática e Canil podem ganhar revitalização em Aquidauana2

A ideia é que, além de continuar servindo às atividades da Polícia Militar, o local também possa receber ações educativas, esportivas e de integração com os moradores.

O prefeito Mauro do Atlântico afirmou que pretende conhecer as principais necessidades da unidade antes de definir de que forma o município poderá contribuir.

“Vamos conhecer as prioridades e as necessidades da base para que possamos avaliar de que forma a Prefeitura poderá contribuir. A nossa intenção é construir uma parceria que fortaleça a segurança pública e, ao mesmo tempo, permita que esse espaço também possa ser aproveitado pela comunidade, especialmente pelas nossas crianças e jovens”, afirmou.

Como próximo passo, o capitão Calvi deverá levantar as principais prioridades e necessidades relacionadas à revitalização da estrutura. Com essas informações, a Prefeitura de Aquidauana poderá avaliar as possibilidades de apoio e a construção da parceria institucional.

Base da Força Tática e Canil podem ganhar revitalização em Aquidauana3

A proposta, além de buscar melhorias para o espaço utilizado pelos policiais, pretende aproximar a estrutura da Polícia Militar dos moradores do Conjunto Ovídio Costa por meio de atividades destinadas à comunidade.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

MS Supera

Estudantes de Aquidauana e Anastácio são convocados para receber bolsa

Licitação

Definida empresa que fará obra na MS-345 em Aquidauana

Santa Terezinha

Bazar do CAPS terá peças artesanais a partir de R$ 5 em Aquidauana

Evento será realizado nesta quarta-feira; estarão disponíveis produtos que foram confeccionados pelos usuários do serviço

Saúde

Atendimento odontológico gratuito começa nesta quarta em Aquidauana

Publicidade

Ensino técnico integrado

IFMS encerra inscrições para 160 vagas em Aquidauana nesta terça

ÚLTIMAS

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Operação Independência contabilizou 33 acidentes entre os dias 04 e 07 de setembro; mais de 7 mil pessoas foram fiscalizadas pelas forças de segurança

Orgulho

Jovens enxadristas de Anastácio brilham com pódios no Pan-Americano

Delegação reuniu estudantes de diferentes escolas e conquistou colocações de 1º a 5º lugar; competição foi realizada em Ponta Porã

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo