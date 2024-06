Charlie Brown Jr. celebra 30 anos de banda no 8º Encontro das Relíquias

O Pantaneiro

O 8º Encontro de Relíquias, realizado na Avenida Pantaneta em Aquidauana, foi palco de uma emocionante homenagem aos saudosos Chorão e Champignon, membros icônicos da banda Charlie Brown Jr., no último sábado (1º). O evento contou com quase 2h de show da banda, repletas de sucessos que marcaram os 30 anos de história do grupo.

Em entrevista exclusiva ao jornal O Pantaneiro, os integrantes Marcão Britto e Thiago Castanho expressaram sua gratidão pela recepção calorosa em Aquidauana e em todo o estado de Mato Grosso do Sul, onde já registraram recordes de público, com mais de 100 mil pessoas em seus shows.

"Ficamos muito felizes de estar aqui em Aquidauana. Sempre fomos muito bem recebidos em Mato Grosso do Sul. Essa apresentação no 8º Encontro de Relíquias marca os 30 anos da banda. Estamos mantendo o legado vivo e celebrando junto com essa festa maravilhosa", declarou Marcão Britto.

A banda ressaltou a importância do evento, que reúne os fãs das antigas e se conecta intimamente com a essência do Charlie Brown Jr. O Encontro de Relíquias não apenas proporcionou diversão, mas também promoveu cultura e momentos de nostalgia para dezenas de pessoas e famílias que compareceram ao evento, que ocorreu de 30 de maio a 2 de junho, com entrada gratuita.

Além do Charlie Brown Jr., diversas outras bandas também se apresentaram durante o evento, que contou com a presença do prefeito Odilon Ribeiro e outras autoridades locais, enaltecendo ainda mais a importância cultural e social do encontro.