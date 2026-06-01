Dia do Geógrafo é comemorado na UFMS de Aquidauana

Em um mundo marcado por rápidas transformações ambientais, sociais, econômicas e tecnológicas, o trabalho do geógrafo torna-se cada vez mais essencial. Esses profissionais analisam as dinâmicas do espaço geográfico, compreendem as relações entre sociedade e natureza e contribuem para o planejamento de territórios mais sustentáveis, resilientes e socialmente justos.



Diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas, pela urbanização acelerada, pela gestão dos recursos naturais e pelas desigualdades socioespaciais, o olhar geográfico é fundamental para interpretar a realidade e construir soluções para o presente e o futuro.



A profissão de geógrafo é regulamentada pela Lei nº 6.664, de 26 de junho de 1979. O Dia do Geógrafo é celebrado em 29 de maio, data escolhida em referência ao ano de 1936, quando foi criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Em comemoração à data, nos dias 28 e 29 de maio, foi realizada a 6ª edição do evento “Praticando Geografia”, coordenado pelo professor Dr. Emerson Figueiredo Leite, em parceria com docentes dos cursos de Graduação em Geografia e Biologia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Campus de Aquidauana.



Entre as atividades promovidas, destacou-se a mesa-redonda “A formação e a atuação do profissional em Geografia”, que debateu as duas principais vertentes da formação acadêmica na área: a Licenciatura, voltada à formação de professores, e o Bacharelado, direcionado a uma atuação mais técnica e analítica. Participaram da discussão a professora Dra. Eva Teixeira dos Santos, coordenadora do Curso de Geografia da UFMS/CPAQ; a geógrafa e mestre Edwina Santos da Costa; e o professor Dr. Alfredo Aguirre da Paixão, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).





A programação também contou com dez minicursos, abordando diferentes temas e áreas de atuação da Geografia e das Ciências Ambientais. Entre eles, destacaram-se: Introdução à Linguagem de Programação em R; Solos em Aventura – Colorindo com Solos; Classificação de Rochas: Fundamentos e Aplicações; Técnicas de Campo e Laboratório para Avaliação da Qualidade da Água em Sistemas Lóticos; Introdução ao Software QGIS; Produção de Mapas Vivenciais como Recurso para o Aprendizado das Categorias de Análise da Geografia; Aromas, Sabores e Saberes do Pantanal: a Produção do Espaço como Experiência Geográfica; e Crise Financeira de 2008: o que deu errado? Uma leitura a partir de Stiglitz e, por fim, A potencialidade do uso de dados do sensor MODIS no estudo da vegetação. As atividades contemplaram aspectos da dinâmica social, ambiental e territorial, com ênfase nas tecnologias contemporâneas de análise espacial.



Ao todo, cerca de 20 colaboradores docentes, técnicos, mestrandos e acadêmicos vinculados à UFMS e instituição parceira Polícia Penal contribuíram para a realização de uma mesa-redonda, dez minicursos e um almoço temático pantaneiro, inspirado na tradição das comitivas da região.



O evento reuniu cerca de 90 participantes, incluindo estudantes e profissionais dos cursos de Geografia, Biologia, História e Pedagogia da UFMS, além de representantes da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), dos cursos de Engenharia Florestal e Geografia do Campus de Corumbá da UFMS e do curso de Tecnologias Ambientais da UFMS, em Campo Grande. A programação registrou ainda uma participação internacional (França).



Para o professor Emerson Figueiredo Leite, coordenador do evento, a iniciativa reforça a importância da cooperação entre diferentes atores da comunidade acadêmica. “É um evento construído por meio de parcerias importantes, que nasce da comunicação simples e se concretiza pela ação voluntária de muitas pessoas. Trata-se de um momento fundamental para a valorização profissional dos geógrafos e para a integração entre ensino, pesquisa e extensão”, destacou.

Fotos do evento podem ser visualizadas acessando https://link.ufms.br/8IwIw