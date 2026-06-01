Acessibilidade

01 de Junho de 2026 • 22:31

Buscar

Últimas notícias
X
COMEMORAÇÃO

Dia do Geógrafo é comemorado na UFMS de Aquidauana

Evento foi marcado por atividades de capacitação e integração acadêmica

Emerson Figueiredo Leite

Publicado em 01/06/2026 às 14:41

Atualizado em 01/06/2026 às 14:49

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Em um mundo marcado por rápidas transformações ambientais, sociais, econômicas e tecnológicas, o trabalho do geógrafo torna-se cada vez mais essencial. Esses profissionais analisam as dinâmicas do espaço geográfico, compreendem as relações entre sociedade e natureza e contribuem para o planejamento de territórios mais sustentáveis, resilientes e socialmente justos.

Diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas, pela urbanização acelerada, pela gestão dos recursos naturais e pelas desigualdades socioespaciais, o olhar geográfico é fundamental para interpretar a realidade e construir soluções para o presente e o futuro.

A profissão de geógrafo é regulamentada pela Lei nº 6.664, de 26 de junho de 1979. O Dia do Geógrafo é celebrado em 29 de maio, data escolhida em referência ao ano de 1936, quando foi criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em comemoração à data, nos dias 28 e 29 de maio, foi realizada a 6ª edição do evento “Praticando Geografia”, coordenado pelo professor Dr. Emerson Figueiredo Leite, em parceria com docentes dos cursos de Graduação em Geografia e Biologia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Campus de Aquidauana.

Entre as atividades promovidas, destacou-se a mesa-redonda “A formação e a atuação do profissional em Geografia”, que debateu as duas principais vertentes da formação acadêmica na área: a Licenciatura, voltada à formação de professores, e o Bacharelado, direcionado a uma atuação mais técnica e analítica. Participaram da discussão a professora Dra. Eva Teixeira dos Santos, coordenadora do Curso de Geografia da UFMS/CPAQ; a geógrafa e mestre Edwina Santos da Costa; e o professor Dr. Alfredo Aguirre da Paixão, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).



A programação também contou com dez minicursos, abordando diferentes temas e áreas de atuação da Geografia e das Ciências Ambientais. Entre eles, destacaram-se: Introdução à Linguagem de Programação em R; Solos em Aventura – Colorindo com Solos; Classificação de Rochas: Fundamentos e Aplicações; Técnicas de Campo e Laboratório para Avaliação da Qualidade da Água em Sistemas Lóticos; Introdução ao Software QGIS; Produção de Mapas Vivenciais como Recurso para o Aprendizado das Categorias de Análise da Geografia; Aromas, Sabores e Saberes do Pantanal: a Produção do Espaço como Experiência Geográfica; e Crise Financeira de 2008: o que deu errado? Uma leitura a partir de Stiglitz e, por fim, A potencialidade do uso de dados do sensor MODIS no estudo da vegetação. As atividades contemplaram aspectos da dinâmica social, ambiental e territorial, com ênfase nas tecnologias contemporâneas de análise espacial.

Ao todo, cerca de 20 colaboradores docentes, técnicos, mestrandos e acadêmicos vinculados à UFMS e instituição parceira Polícia Penal contribuíram para a realização de uma mesa-redonda, dez minicursos e um almoço temático pantaneiro, inspirado na tradição das comitivas da região.

O evento reuniu cerca de 90 participantes, incluindo estudantes e profissionais dos cursos de Geografia, Biologia, História e Pedagogia da UFMS, além de representantes da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), dos cursos de Engenharia Florestal e Geografia do Campus de Corumbá da UFMS e do curso de Tecnologias Ambientais da UFMS, em Campo Grande. A programação registrou ainda uma participação internacional (França).

Para o professor Emerson Figueiredo Leite, coordenador do evento, a iniciativa reforça a importância da cooperação entre diferentes atores da comunidade acadêmica. “É um evento construído por meio de parcerias importantes, que nasce da comunicação simples e se concretiza pela ação voluntária de muitas pessoas. Trata-se de um momento fundamental para a valorização profissional dos geógrafos e para a integração entre ensino, pesquisa e extensão”, destacou.

Fotos do evento podem ser visualizadas acessando https://link.ufms.br/8IwIw

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

TEMPO

Último dia de maio será de tempo firme e calor em Aquidauana

LUTO NA SEGURANÇA PÚBLICA

Emoção, homenagens e cortejo com viaturas marcam a despedida de Diocezar Maidana em Aquidauana

SALVAR VIDAS

Corpo de Bombeiros realiza curso de primeiros socorros no CRAS de Miranda

Ação atendeu solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.

CIDADANIA

Projeto Bombeiros do Amanhã se destaca em Aquidauana e Anastácio

Publicidade

TRÂNSITO

Carros colidem no centro de Aquidauana

ÚLTIMAS

SAÚDE

Paciente em SP com suspeita de ebola testa positivo para meningite

Testes para o vírus Ebola continuam em andamento

ECONOMIA

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 16 milhões

Números sorteados são: 02 - 14 - 21 - 22 - 34 - 44

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo