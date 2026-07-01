Dóris domina handebol e conquista dois ouros para Aquidauana nos Jems

Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade fez história nas disputas de handebol da edição 2026 dos Jems / Divulgação

Representante de Aquidauana, a Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade fez história nas disputas de handebol da edição 2026 dos Jems (Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul) - 12 a 14 anos. As equipes masculina e feminina da tradicional instituição, com atletas integrantes da AAH (Associação Aquidauanense de Handebol), foram as grandes campeãs da competição, no último fim de semana, em Campo Grande. Com o ouro, garantiram vaga para representar Mato Grosso do Sul na etapa nacional dos jogos, marcada para setembro, em Brasília (DF).

A equipe masculina da Escola Dóris fez história ao conquistar o hexacampeonato da competição estadual, confirmando a tradição na modalidade. Já a equipe feminina também brilhou em quadra e garantiu o bicampeonato, assegurando, assim como os meninos, a classificação para a etapa nacional.

O time masculino foi formado pelos alunos-atletas Caio Vinicius de Oliveira Mariano, Davi Lucas de Souza Silva Valejo, Enzo Gustavo Escobar Espíndola, Guilherme Nunes Benites, Gustavo Medina Tomicha, Heitor de Lima Falcão, Jonathan Afonso Schuquel, Pedro Lemos da Cruz, Welinton dos Santos Martins Junior, Willian Albuquerque Irusta e Yuri Francisco Bonfim Faustino. A equipe foi comandada pelo técnico Cristio Duarte.

Já a representação feminina contou com as alunas-atletas Ana Jullya Arruda Romero, Anna Luiza Lopes Brandão, Alice de Aquino Silveira, Eliz Cristina Gomes Alves, Lorena Beatriz Aguiar Arévalo, Kamila Gauto Infram, Maria Eduarda da Silva Lemos, Maria Fernanda Farias Leite, Nicolly Vitória Nunes Corrêa, Pâmela Martins de Sá e Sofia Castilho Moreira. O técnico da equipe foi Luiz Maique.

Em nota, a Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade comemorou a conquista e destacou o empenho dos estudantes e da comissão técnica.

"É com muito orgulho que celebramos essa conquista histórica. Nossas equipes de handebol, tanto a masculina quanto a feminina, sagraram-se campeãs do Jems 2026. Esse resultado é fruto de muita dedicação, treino e união dentro e fora de quadra. Parabéns a todos os nossos estudantes-atletas pelo empenho e por levarem o nome da escola e de Aquidauana ao topo do pódio", destacou a instituição.

A escola também fez um agradecimento especial aos integrantes da comissão técnica, formada pelos professores Cristio, Luiz Maique, Paola e Matheus, pelo trabalho desenvolvido ao longo da preparação das equipes.

Além disso, a direção reconheceu o apoio da SED-MS (Secretaria de Estado de Educação) e da Fundesporte-MS (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), responsáveis pelo desenvolvimento do projeto esportivo na unidade escolar. Também agradeceu à Prefeitura de Aquidauana e ao secretário municipal de Esportes, Mauro Marino, pelo suporte logístico com o transporte dos atletas durante a competição.

Com os títulos estaduais, as equipes, agora, iniciam a preparação para representar Mato Grosso do Sul nos Jebs (Jogos Escolares Brasileiros), principal competição escolar do país, que reunirá estudantes-atletas de todas os estados ao longo do mês de setembro, em Brasília (DF). Na semana passada, o time de futsal masculino da Escola Dóris também foi campeão estadual e assegurou vaga na disputa nacional.