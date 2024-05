Encontro das Relíquias é daqui a 1 semana em Aquidauana

Foto do 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana / O Pantaneiro

Faltam apenas sete dias para um dos maiores eventos de Aquidauana e região. A 8ª edição do Encontro das Relíquias será na próxima quinta-feira (30) e segue até o dia 2 de junho, feriado prolongado no município.



A banda Charlie Brown Jr. está confirmada como o show principal do evento que, acontece de 30 de maio a 2 de junho, feriado prolongado, em Aquidauana.



Marcão Britto e Thiago Castanho fazem parte do show 30 anos Charlie Brown Jr., que será no dia 1º de junho, no sábado. Além disso, o evento ainda conta com atrações como: Chicão Castro, Marasmo, V12, Rota 262, e Mané Coxinha.



O Encontro de Relíquias é a maior exposição de carros antigos de Mato Grosso do Sul. O evento acontece na Avenida Pantaneta, no Bairro Alto, e tem entrada franca.



As pré-inscrições para o 8º Encontro de Relíquias de Aquidauana estão abertas.



Segundo a organização, a pré-inscrição para veículos antigos está aberta. Ela é gratuita e pode ser realizada pelo site: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMqNVZYvQRqaWbEw_2IDz-UWOpJQVpW-NaH8uNFOm3YPTl3g/viewform?pli=1.



Podem se inscrever donos de carros e motos fabricados até 1996, incluindo Kombis de todos os modelos e anos, podem ser inscritos. Motorhomes não serão aceitos.