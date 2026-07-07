Equipe médica tentou salvar bebê após grave acidente em Anastácio

Bombeiros encaminharam a gestante ainda com vida ao Hospital Regional de Aquidauana, mas ela e o bebê não resistiram / Arquivo/O Pantaneiro

A equipe médica do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana, realizou uma cesariana de emergência para tentar salvar o bebê de Ana Rita Morais, de 19 anos, vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido na noite desta segunda-feira (06), em Anastácio. Apesar dos esforços dos profissionais de saúde, o bebê também morreu com a mãe.

Ana Rita estava grávida de oito meses e seguia na garupa de uma motocicleta que se envolveu em uma colisão com um Fiat/Idea vermelho, no cruzamento das ruas 27 de Julho e Hilário Benício de Arruda, no bairro Jardim Campanário, por volta das 19h.

Após o acidente, a jovem foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, no município vizinho, onde recebeu atendimento de emergência. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos. O condutor da motocicleta sofreu ferimentos, foi socorrido e sobreviveu.

Segundo as informações apuradas, o motorista do Fiat/Idea fugiu do local logo após a colisão, sem prestar socorro às vítimas.

Ainda na noite de segunda-feira, o veículo foi localizado pela Polícia Militar abandonado na Travessa Ragalzi, próximo ao posto de saúde de Anastácio, com vários danos materiais. Na manhã desta terça-feira (07), o automóvel passou por perícia realizada pela equipe da Polícia Científica, que busca reunir elementos para esclarecer as circunstâncias do acidente.

As forças de segurança seguem realizando buscas para localizar o motorista do carro, que ainda não havia sido encontrado até a publicação desta matéria. O caso será investigado pela Polícia Civil.

*Fotos: Você Repórter/O Pantaneiro