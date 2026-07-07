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Cesariana de emergência

Equipe médica tentou salvar bebê após grave acidente em Anastácio

Apesar dos esforços, mãe e bebê morreram; trágico acidente ocorreu na noite desta segunda-feira

O Pantaneiro

Publicado em 07/07/2026 às 08:30

Atualizado em 07/07/2026 às 09:29

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Bombeiros encaminharam a gestante ainda com vida ao Hospital Regional de Aquidauana, mas ela e o bebê não resistiram / Arquivo/O Pantaneiro

A equipe médica do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana, realizou uma cesariana de emergência para tentar salvar o bebê de Ana Rita Morais, de 19 anos, vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido na noite desta segunda-feira (06), em Anastácio. Apesar dos esforços dos profissionais de saúde, o bebê também morreu com a mãe.

Ana Rita estava grávida de oito meses e seguia na garupa de uma motocicleta que se envolveu em uma colisão com um Fiat/Idea vermelho, no cruzamento das ruas 27 de Julho e Hilário Benício de Arruda, no bairro Jardim Campanário, por volta das 19h.

Destroços no local do acidente

Após o acidente, a jovem foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, no município vizinho, onde recebeu atendimento de emergência. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos. O condutor da motocicleta sofreu ferimentos, foi socorrido e sobreviveu.

Segundo as informações apuradas, o motorista do Fiat/Idea fugiu do local logo após a colisão, sem prestar socorro às vítimas.

Ainda na noite de segunda-feira, o veículo foi localizado pela Polícia Militar abandonado na Travessa Ragalzi, próximo ao posto de saúde de Anastácio, com vários danos materiais. Na manhã desta terça-feira (07), o automóvel passou por perícia realizada pela equipe da Polícia Científica, que busca reunir elementos para esclarecer as circunstâncias do acidente.

acidente com gestante em Anastácio 06 de julho de 2026

As forças de segurança seguem realizando buscas para localizar o motorista do carro, que ainda não havia sido encontrado até a publicação desta matéria. O caso será investigado pela Polícia Civil.

*Fotos: Você Repórter/O Pantaneiro

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