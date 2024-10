Feira da Estação Especial do Mês das Crianças será nesta terça-feira em Aquidauana

Divulgação

A tradicional Feira da Estação de Aquidauana terá uma edição especial em comemoração ao Mês das Crianças nesta terça-feira, 15 de outubro, na Estação Ferroviária.



O evento, que começará a partir das 18h com entrada gratuita, promete uma noite repleta de atrações para toda a família.



Entre as atrações, destaque para o show ao vivo de Gabriel Castilho, além de uma variedade de opções gastronômicas na Praça de Alimentação, exposição e venda de artesanatos, hortifrutis frescos e plantas ornamentais.



Para a criançada, o evento contará com um Espaço Kids gratuito e várias brincadeiras, garantindo diversão para os pequenos.



Com um ambiente animado e acolhedor, a Feira da Estação é uma ótima oportunidade para reunir a família, prestigiar artistas locais e aproveitar uma noite de lazer na cidade.



Não perca essa edição especial e venha curtir uma noite agradável com música, arte, gastronomia e diversão em Aquidauana.



Serviço



Feira da Estação Especial Mês das Crianças

Data: Terça-feira, 15 de outubro

Horário: A partir das 18h

Local: Estação Ferroviária de Aquidauana

Entrada: Gratuita