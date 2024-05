Finais da Seletiva Municipal Estudantil de vôlei e futsal será nesta terça-feira

Depois de mais de uma semana de disputas, chegou a hora de conhecer as equipes que vão representar Aquidauana nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, nas modalidades de voleibol e futebol de salão, nos naipes masculino e feminino, na faixa etária de 15 a 17 anos.

Com início previsto para às 16 horas de hoje, no ginásio poliesportivo de Aquidauana, o primeiro jogo será de voleibol feminino entre EECM x IFMS; às 17 horas, final do futsal feminino entre EECM x Dóris; e às 18 horas, a decisão do futsal masculino entre Cejar x IFMS. No vôlei masculino já foi definido o campeão, que é a equipe do IFMS.

A realização da seletiva municipal é da Prefeitura de Aquidauana, sob a organização da Fundação de Esportes do Município de Aquidauana (FEMA).

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana