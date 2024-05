Parceria garante revitalização da Igreja Matriz de Aquidauana

A manhã desta segunda-feira, 6, marcou um passo importante para a conservação e valorização do patrimônio histórico e cultural de Aquidauana. Em uma cerimônia realizada na Casa Paroquial, a Prefeitura, a Câmara Municipal e a Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição formalizaram uma parceria que possibilitará a revitalização da estrutura externa da icônica Igreja Matriz.

Presentes ao evento estavam os vereadores Nilson Pontim, presidente da Câmara Municipal, Wezer Lucarelli, líder do prefeito no legislativo, Clériton Alvarenga e Francisco Tavares, além dos padres Paulo Sousa e José Devecchi. Também participou a engenheira civil Victória Yumi, representando a secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas. A assinatura da ordem de serviço marcou o início oficial da obra.

A revitalização abrangerá diversos aspectos da estrutura externa da igreja, incluindo rebocos, consertos, troca de massas vitrais e pintura completa. Além disso, as duas torres serão reformadas, com substituição dos telhados. O investimento totalizará R$ 150 mil reais, provenientes da devolução do duodécimo pela Câmara Municipal à prefeitura, com apoio dos deputados estadual Paulo Corrêa e federal Vander Loubet.

O presidente da Câmara, Nilson Pontim, destacou a importância da iniciativa, afirmando que "a Câmara Municipal e o prefeito Odilon não poderiam deixar de ajudar na manutenção desse tão importante patrimônio da nossa cidade".

A parceria entre a paróquia, a Prefeitura e a Câmara reflete a consciência da relevância não apenas religiosa, mas também cultural e histórica da Igreja Matriz de Aquidauana. Construída em 1930, a igreja é um marco na história do estado de Mato Grosso do Sul e uma referência monumental na região.

Wezer Lucarelli, vereador e líder do prefeito no legislativo, ressaltou a importância da igreja como elemento de identidade da cidade, afirmando que "nossa igreja é referência não só para quem é católico, mas para quem vem visitar MS e Aquidauana".

Por fim, o pároco Paulo Sousa expressou sua gratidão pela parceria e apoio recebidos: "Mais uma vez contamos com a parceria da prefeitura e de todos os vereadores para ajudar nossa paróquia, na reforma tão importante que precisa ser feita. Em nome de toda a comunidade da Igreja Matriz, agradecemos o apoio e os recursos destinados".



*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana