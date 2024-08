Lauana Prado abre nesta quarta-feira a ExpoAqui 2024

Divulgação

A cantora Lauana Prado será a atração de abertura da 55ª Expoaqui, que acontece hoje, 14, no Parque de Exposições de Aquidauana. A apresentação da artista, que começa às 22h, será gratuita para o público, de acordo com a organização do evento.



Lauana Prado ganhou destaque no final do ano passado com o sucesso "Escrito nas Estrelas", originalmente interpretado por Tetê Espíndola. Além deste hit, o repertório da noite incluirá outros sucessos como “Cobaia”, “Haverá Sinais” e “Whisky Vagabundo”. O show também contará com músicas do seu mais recente álbum, “Raiz Goiânia”, que traz releituras de clássicos sertanejos.



Enquanto a entrada para o show é franca, os camarotes, áreas premium e bangalôs estão à venda. Interessados em adquirir esses espaços podem procurar os postos de venda autorizados ou realizar a compra online, clique aqui.