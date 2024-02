Polícia prende suspeito de tráfico de drogas em Anastácio

Ronald Regis / O Pantaneiro

Policiais Militares de Anastácio registraram um caso de tráfico de drogas envolvendo um indivíduo de 19 anos.

De acordo com a polícia, uma denúncia apontava a venda de entorpecentes ilícitos sob a responsabilidade do suspeito, residente no bairro Cristo Rei.



Durante um patrulhamento de rotina, os policiais avistaram um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, descartou algo no chão. Essa ação suspeita foi testemunhada pela equipe policial, que procedeu com a abordagem. O indivíduo foi identificado e foi verificado que era o principal alvo das denúncias recebidas.



Durante a revista pessoal, não foram encontrados itens ilícitos em posse do suspeito. No entanto, após uma busca minuciosa nas proximidades do local da abordagem, foi encontrado um invólucro plástico contendo uma porção de maconha, pesando cerca de 3 gramas, além de duas porções de pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 1.2 grama, e uma porção de cocaína, pesando aproximadamente 0.3 grama. Além disso, foram encontrados R$ 94 em dinheiro divididos em várias cédulas dentro da carteira do suspeito.



As autoridades fizeram buscas nas casas das avós paterna e materna do suspeito. Segundo as denúncias recebidas, o indivíduo é frequentemente visto circulando pelo bairro, fazendo breves paradas, e em caso de flagrante, alega ser apenas usuário. É importante ressaltar que o suspeito tem uma série de processos relacionados a tráfico de drogas, roubo majorado e furto.



O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Anastácio.