Revitalização da Lagoa Comprida terá investimento de R$ 22,8 milhões

O Pantaneiro

Em uma parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura Municipal de Aquidauana, foi oficializado um convênio para a revitalização do Parque da Lagoa Comprida, com investimento superior a R$ 22,8 milhões. A assinatura do convênio ocorreu na sexta-feira (22), com a presença do governador Eduardo Riedel, o prefeito Odilon Ribeiro e outras autoridades locais.

A obra, há muito aguardada pela população, é resultado de um esforço conjunto entre a gestão estadual e municipal, atendendo a uma demanda expressiva da comunidade aquidauanense. O Parque da Lagoa Comprida, localizado em uma área de aproximadamente 40 hectares, será alvo de uma série de intervenções visando à sua revitalização e urbanização.

Com o aporte financeiro, serão realizados serviços de infraestrutura urbana, pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e a criação de uma ciclovia em todo o entorno do parque. Além disso, medidas específicas para a preservação da fauna e flora local serão implementadas, visando a conservação do ecossistema existente.

Durante o ato de assinatura, o governador Eduardo Riedel ressaltou a importância dos investimentos para o município de Aquidauana, destacando o compromisso do Governo do Estado em promover o desenvolvimento regional. Por sua vez, o prefeito Odilon Ribeiro expressou sua gratidão pelo apoio recebido e enfatizou o impacto positivo que a revitalização do parque terá na qualidade de vida da população.

O Parque Natural Municipal da Lagoa Comprida, criado em 2001, desempenha um papel fundamental na preservação do patrimônio natural e cultural da região. Com a maior lagoa urbana de Aquidauana e uma rica biodiversidade, o espaço é amplamente utilizado para atividades ambientais, culturais, esportivas e de lazer, tornando-se um verdadeiro cartão-postal da cidade.

A revitalização do Parque da Lagoa Comprida representa não apenas um investimento em infraestrutura, mas também um compromisso com o meio ambiente e o bem-estar da comunidade. Com essa parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Aquidauana, espera-se promover um ambiente mais agradável e propício ao convívio social, estimulando o desenvolvimento sustentável e a valorização dos recursos naturais da região.