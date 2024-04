Sarau no trilho reúne mais de 100 pessoas em Piraputanga

Divulgação

Arte, música e muita cultura! Essa são as palavras que marcaram o último Sarau no Trilho, realizado no sábado (20), na Estação Ferroviária do Distrito de Piraputanga, Aquidauana.



Conforme um dos idealizadores, Thiago Dantas, da Atupark, pelo menos 120 pessoas passaram pelo evento no final de semana.



“O sarau acontece uma vez por mês e foi criado pela Atupark (Associação do Desenvolvimento do Turismo da Estrada Parque de Piraputanga) com a finalidade de trazer boas músicas e assim promover a integração entre os vizinhos e amigos. A ideia é um cantor diferente em todos, no primeiro e segundo o Cantor Rangel, foi a estrela com músicas pantaneiras e nesta última edição foi uma dupla de country americano”, detalhou o organizador.







Vale lembrar que, o evento é totalmente gratuito, quem quiser participar basta levar sua cadeira e a sua bebida favorita. No local, é possível ainda degustar um saboroso espetinho que é vendido.



O pitoresco Distrito de Piraputanga fica cerca de 120km da Capital, na linda e sinuosa Estrada Parque de Piraputanga. A estrada corta os vales da Serra de Maracaju entre paredões de arenito avermelhados, paralela a antiga ferrovia Noroeste do Brasil e o Rio Aquidauana e tornou-se o novo destino de Ecoesporte e Ecoturismo em Mato Grosso do Sul.



A Estação Ferroviária do Distrito de Piraputanga é também sede da ATUPARK, uma Associação composta de empresários, comerciantes, turismólogos e agentes do trade turístico que tem como objetivo organizar, promover, fomentar e incentivar o Turismo no Distrito de Piraputanga de forma harmoniosa com a natureza e a comunidade.