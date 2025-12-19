Sexta-feira terá calor e possibilidade de chuva isolada em Aquidauana

As temperaturas devem variar entre mínima de 22 °C e máxima de 36 °C
O Pantaneiro, Arquivo
A previsão do tempo para Aquidauana nesta sexta-feira (19) indica variação de nebulosidade e chance de chuva ao longo do dia, conforme dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
As temperaturas devem variar entre mínima de 22 °C e máxima de 36 °C. O céu permanece com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva isoladas, que podem ocorrer em pontos específicos do município.
A recomendação é que a população fique atenta às mudanças nas condições climáticas, especialmente durante o período da tarde, quando as pancadas costumam ser mais frequentes.
