19 de Dezembro de 2025 • 09:14

Clima

Sexta-feira terá calor e possibilidade de chuva isolada em Aquidauana

As temperaturas devem variar entre mínima de 22 °C e máxima de 36 °C

Da redação

Publicado em 19/12/2025 às 07:10

Atualizado em 19/12/2025 às 08:29

O Pantaneiro, Arquivo

A previsão do tempo para Aquidauana nesta sexta-feira (19) indica variação de nebulosidade e chance de chuva ao longo do dia, conforme dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As temperaturas devem variar entre mínima de 22 °C e máxima de 36 °C. O céu permanece com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva isoladas, que podem ocorrer em pontos específicos do município.

A recomendação é que a população fique atenta às mudanças nas condições climáticas, especialmente durante o período da tarde, quando as pancadas costumam ser mais frequentes.

Cidade

Bodoquena entrega 20 registros de imóveis na Vila Sol Nascente

Ação realizada na terça-feira (16) amplia a regularização fundiária no bairro, que já soma 80 imóveis legalizados, levando segurança jurídica e cidadania às famílias

Cuidado

Solidariedade e confraternização marcam Show de Prêmios de Natal em Nioaque

A ação, de caráter solidário, foi organizada pela prefeitura de Nioaque

