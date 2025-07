Turismo no Paxixi será reforçado com medidas de segurança e sustentabilidade

Juliano Dervalho / AGECOM

Na manhã desta quarta-feira (17), o prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, reuniu-se com representantes do setor turístico e ambiental para discutir estratégias de segurança e sustentabilidade no Morro do Paxixi, localizado no distrito de Camisão. O local é um dos principais atrativos naturais do município, conhecido por suas trilhas e paisagens que atraem visitantes de todo o estado.

Participaram da reunião o presidente da Associação Aquitem Guia, Vandir Aniceto; Ely Souza, do Conselho Gestor da Estrada Parque e CONTUR; o líder em ecoturismo de aventura, Robson de Carvalho; e os secretários municipais Humberto Torres (Meio Ambiente) e Pepeu Fialho (Cultura e Turismo).