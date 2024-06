Último Dia do 8º Encontro de Relíquias de Aquidauana Promete Encerrar com Chave de Ouroe

Divulgação

Aquidauana está em festa com o 8º Encontro de Relíquias, que teve início no dia 30 de maio e se estende até hoje, 2 de junho. O evento, que se tornou uma tradição local, atraiu amantes de carros antigos e visitantes de toda a região para a Avenida Pantaneta. No último dia, uma programação recheada de atrações promete fechar o evento com chave de ouro.



Programação de Encerramento



A programação do último dia está repleta de atrações que prometem agradar a todos os públicos:



- 11h00 - Exposição de Carros Antigos: A exposição dos veículos antigos continua, proporcionando aos visitantes a oportunidade de admirar verdadeiras joias sobre rodas. Modelos raros e bem preservados estarão em exibição, contando a história do automobilismo.



- 13h00 - Comércio de Pulgas: Os entusiastas podem explorar o comércio de pulgas, onde peças de automóveis, acessórios vintage e itens de coleção estarão à venda. É uma ótima oportunidade para encontrar aquele item raro que falta na coleção.



- 15h00 - Show de Mágica: Para a diversão da criançada e de toda a família, um show de mágica será realizado, trazendo momentos de surpresa e encantamento.



- 17h00 - Parque de Diversões: As atrações do parque de diversões estarão abertas desde as 17h00, oferecendo diversas opções de entretenimento para todas as idades.



- 18h30 - Di Buenas: A música ao vivo começa com a banda Di Buenas, trazendo um repertório variado para animar os presentes.



- 20h00 - The Frankz: Em seguida, a banda The Frankz sobe ao palco, prometendo agitar a noite com grandes sucessos e muita energia.



- 21h00 - Jacaré do Brejo e Seus Palhaços (Show de Motos): Uma atração imperdível com acrobacias e manobras radicais em motocicletas, que promete emocionar e impressionar o público.



- 22h00 - Chicão Castro: O cantor Chicão Castro traz seu carisma e talento para o palco, oferecendo um show repleto de boa música e interação com o público.



- 00h30 - Mané Coxinha: Encerrando a noite, a banda Mané Coxinha garante a animação até o final, com um repertório animado e contagiante.



Mais Atrações do 8º Encontro de Relíquias de Aquidauana



Além dos shows, o evento conta com uma praça de alimentação diversificada, com opções para todos os gostos, e a feira de artesanato local, destacando o talento dos artesãos da região.



Impacto Cultural e Econômico



O 8º Encontro de Relíquias não é apenas um evento de lazer, mas também um importante motor para a economia local. Com a presença de turistas, o setor de hotelaria, alimentação e comércio de Aquidauana e Anastácio tem registrado um aumento significativo nas atividades.



Segundo a organização, o evento promove a cultura e o turismo, além de proporcionar momentos de lazer para os moradores e visitantes. "É um evento que movimenta a cidade, gera renda e fortalece a identidade cultural de Aquidauana", destacou um dos organizadores.



Agradecimentos e Parcerias



O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Aquidauana, através da Secretaria de Cultura e Turismo (SECTUR), com a organização dos Amigos Reliqueiros de Aquidauana. Conta ainda com o apoio da Fundação de Turismo (FUNDTUR), Fundação de Cultura, Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESCC) e Governo do Estado.



A expectativa é que o 8º Encontro de Relíquias encerre com grande sucesso, deixando saudades e já criando expectativas para a próxima edição.



Aproveite o último dia do evento e venha celebrar a paixão pelos carros antigos e a cultura de Aquidauana.