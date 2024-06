Idosos do Asilo São Francisco protagonizam no 8º Encontro de Relíquias

Rhobson Lima / O Pantaneiro

As idosas e os idosos do Asilo São Francisco de Aquidauana foram os verdadeiros protagonistas da 8ª edição do Encontro de Relíquias na cidade. Entre os dias 30 de maio e 2 de junho, na avenida Pantaneta, a comunidade local e visitantes puderam desfrutar de um evento marcado por diversão e cultura, reunindo uma variedade de veículos com valores históricos.



A entrada franca permitiu que todos participassem dessa experiência enriquecedora, que incluiu diversas atrações, que teve como destaque principal o show de Charlie Brown Jr. Mas, o verdadeiro “show” foi a presença e participação dos idosos do Asilo São Francisco, que se encantaram com a oportunidade de vivenciar esse evento único.



Ao jornal O Pantaneiro, Maristela do Prado Leite, presidente e assistente social da instituição desde 2007, compartilhou a empolgação dos residentes. "Seu José Carlos, um dos nossos idosos, ouviu no rádio sobre o evento e sugeriu que fôssemos para ver os carros. A ideia foi recebida com entusiasmo por todos, então entramos em contato com a Secretaria de Assistência Social para garantir o transporte seguro e confortável para os 18 idosos, sendo 7 cadeirantes, que participaram", explicou Maristela.



O clima de expectativa tomou conta do asilo na manhã de sábado (1º), quando os residentes se prepararam com entusiasmo, escolhendo suas melhores roupas para o passeio.



Figuras como seu Joaquim Marcelino, carinhosamente conhecido como "Bate-lata", há 28 anos na instituição, não escondiam a alegria de participar desse evento especial.



Para muitos idosos, o Encontro de Relíquias despertou memórias de um passado onde sonhavam com seus próprios automóveis. "Muitos deles se emocionaram ao relembrar tempos passados. Um sábado muito especial para eles, que rendeu muitas histórias e risadas depois", compartilhou Maristela.

Idosas e os idosos do Asilo São Francisco de Aquidauana - Foto: Rhobson Lima





Valor histórico



Além de proporcionar momentos de lazer e diversão, o Asilo São Francisco desempenha um papel fundamental na vida dos idosos, garantindo-lhes dignidade e respeito. Fundada em 1962, a instituição acolhe atualmente cerca de 30 idosos, podendo chegar a 40, oferecendo cuidados e apoio para que possam desfrutar plenamente de seus direitos, especialmente o direito à vida.



Maristela expressou sua gratidão aos funcionários da instituição, que se dedicaram com alegria e empenho para tornar possível a participação dos idosos no evento. E já antecipou a presença do Asilo São Francisco no próximo Encontro de Relíquias, prometendo expor sua própria Kombi para celebrar mais uma vez a vida e a história dos residentes.



Revitalizado



O Asilo São Francisco foi completamente revitalizado. A reinauguração será realizada na manhã de quinta-feira (6), às 9h, na rua Antônio Campelo, 3123, no Bairro da Exposição (sede do asilo).