Homem embriagado é preso após dirigir descontroladamente em estrada vicinal

No início da tarde deste sábado (23) policiais militares que faziam patrulha rural em estrada vicinal que dá acesso ao Assentamento Sumatra, localizado em Bodoquena, avistaram um motorista conduzindo um Fiat Uno de maneira perigosa.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem de 32 anos foi abordado e apresentava sinais claros de embriaguez, como tagarelante, olhos vermelhos, e forte odor de bebida alcoólica.