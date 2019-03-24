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Bodoquena

Homem embriagado é preso após dirigir descontroladamente em estrada vicinal

Os policiais realizavam patrulhamento rural quando avistaram o motorista em zigue-zague

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/03/2019 às 12:17

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No início da tarde deste sábado (23) policiais militares que faziam patrulha rural em estrada vicinal que dá acesso ao Assentamento Sumatra, localizado em Bodoquena, avistaram um motorista conduzindo um Fiat Uno de maneira perigosa.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem de 32 anos foi abordado e apresentava sinais claros de embriaguez, como tagarelante, olhos vermelhos, e forte odor de bebida alcoólica.

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Ao descer do veículo, os policiais constataram que o motorista também tinha dificuldades de andar em equilíbrio. Questionado se havia ingerido bebidas alcoólicas antes de dirigir, o homem confessou que bebeu cerveja e que estava a caminho do Assentamento Sumatra para deixar três pessoas, que também estavam no veículo, na localidade.

O homem foi preso e encaminhado à DP da cidade por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada e deve responder pelo crime.

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