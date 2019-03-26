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Comunicado

Prefeitura de Bodoquena providencia desvio e balsa para travessia do Rio Salobra

A medida é para viabilizar a passagem de veículos em dias de chuva, quando o rio sobe

Vanessa Ricarte

Publicado em 26/03/2019 às 09:38

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A Prefeitura Municipal de Bodoquena emitiu comunicado na manhã desta terça-feira (26) sobre o desvio que está sendo providenciado para travessia de veículos dentro do Rio Salobra, no Assentamento Canaã. Segundo o Executivo Municipal, a fim de evitar transtornos em dias de chuva, quando ocorre o aumento do nível do rio, também está sendo construída uma balsa, que, de acordo com o comunicado, ficará pronta ainda esta semana.

A balsa deverá ser utilizada nos dias em que o nível do rio sobe e dificulta a passagem dos veículos pelo desvio. Será permitido apenas o tráfego de veículos até médio porte (motocicletas, carros de passeio e caminhonetes).

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Além do desvio e da balsa, a Secretaria de Obras informou que está construindo uma passarela suspensa para a travessia de pedestres. Já a Secretaria de Turismo disponibilizou, desde o último final de semana, um barco para a travessia dos turistas e moradores da região.

Solução definitiva - A construção da nova ponte, conforme anunciado em no início de janeiro (2), após reunião do Prefeito Kazu Horii com o governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Corrêa Riedel, para resolução do rompimento da ponte sobre o rio Salobra, que dá acesso ao Assentamento Canaã.

O governo do Estado também divulgou, no Diário Oficial do Estado, através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), a construção da ponte de concreto armado sobre o rio Salobra.

De acordo com a Agesul, o valor orçado da obra é de mais de R$ 1,7 milhão para a construção de uma passagem de 50 metros de comprimento. A abertura acontecerá no próximo dia 3 de abril, às 9 horas, na sede da Agesul, em Campo Grande.

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