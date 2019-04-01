Mulher é presa em bar após descumprir ordem judicial de ficar em casa à noite

Uma mulher de 40 anos foi presa após descumprir ordem judicial de permanecer em casa das 20 às 6 horas. O caso aconteceu após os policiais militares constatarem que ela estava em um bar, localizado na Rua Assembleia de Deus, às 00h40 deste domingo (31), quando, ao invés disso, deveria estar recolhida.

Presa em flagrante, não foi divulgado o motivo da ordem judicial que pesava sobre a autora. A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Bodoquena para as medidas cabíveis.