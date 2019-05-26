Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 13:37

Buscar

Últimas notícias
X

Inclusão digital

Após 3 anos e meio sem internet, empresário de Bodoquena reestabelece sinal no Sumatra

Assentamento rural volta a conectar-se com ponto de internet e wi-fi na escola do local

Vanessa Ricarte

Publicado em 26/05/2019 às 10:34

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Em meados deste mês de maio, a internet que havia sido suspensa na escola do assentamento rural Sumatra, de Bodoquena, foi finalmente reestabelecido por iniciativa de um empresário da cidade. De acordo com o diretor da escola, Vander José da Silva, a internet viabilizada pelo governo federal, por intermédio do Ministério das Comunicações e da operadora Oi, foi bloqueada há cerca de 3 anos e meio por uma falha de um computador e agora foi reestabelecida para o uso pela comunidade.

O empresário Renan Correia, à frente da Faculdade Fael de Ensino à distância, foi o responsável por realizar os trâmites para que o sinal voltasse no assentamento rural. “Na época, nós da diretoria da escola procuramos dar um jeito para ver se conseguíamos reestabelecer o sinal, mas não havia dado certo até agora”, relata o diretor da escola.

Leia Também

• Técnicos elaboram proposta para dolinas do Assentamento Serra Alegre, em Bodoquena

• Funcionários públicos de Bodoquena terão 7,55% de revisão salarial

• Prefeitura de Bodoquena retoma expediente de 8 horas

Ao lado da secretária Leide Vilas e da coordenadora Daniela Feliz dos Santos, Vander José da Silva recebeu o empresário com esperança de que o sinal pudesse voltar para que, tanto professores, quanto os estudantes e a própria comunidade pudessem ser incluídas novamente na era digital. “Agradecemos ao Renan pela iniciativa, pois ele entrou em contato com a Oi e a empresa enviou um técnico de instalação que fez o serviço no mesmo dia”.

O diretor conta que havia anos que a diretoria lutava para que a comunidade, sobretudo os ex-alunos que já haviam terminado o ensino médio, pudessem acessar a internet no local, pois muitos manifestaram interesse em continuar os estudos.

Inclusão digital em pequenas comunidades

Renan Correia esclarece que um dos objetivos de seu empreendimento é levar a inclusão digital em comunidades carentes e que, muitas vezes, não tem acesso à informação. “Iniciamos nosso empreendimento em Bodoquena, em 2015, e desde então estamos acompanhando o desenvolvimento dos nossos alunos. Percebemos a dificuldade de acesso à informação, tanto dos cidadãos que residem na cidade, quanto na zona rural”, considerou.

Renan explica que o projeto piloto da Faculdade Fael aconteceu no ano passado, na aldeia Alves de Barros, pertencente ao município de Porto Murtinho, mas distante apenas 50km de Bodoquena.

“Temos uma extensão da faculdade lá, com sala de informática climatizada, TV para videoconferência e o acesso à internet lá já é uma realidade. Temos alunos os quais acompanhamos de 15 em 15 dias, visitando a comunidade e dando todo o suporte, levando a inclusão digital. A partir dessa situação, eu vi também as dificuldades de acesso nos assentamentos rurais da cidade, como o Sumatra e Morraria”, explicou o empresário.

Renan constatou que no Sumatra havia um telecentro de estudos com 11 computadores que estavam parados desde 2009. ”Entrei em contato com a coordenação do colégio em que pude verificar a realidade deles. Fiz uma série de ligações para descobrir onde buscar auxílio. Conseguimos reestabelecer a internet e fazer funcionar o wi-fi da escola para os professores também pudessem preparar as atividades pedagógicas para os alunos.”

A ideia agora é revitalizar o telecentro da escola do assentamento rural. “Estamos organizando um mutirão para a reforma do prédio e falta pouca coisa”, relata o empresário. Da mesma maneira, o sinal de internet também foi reestabelecido na Morraria, entretanto falta apenas concluir o serviço de wi-fi da comunidade. “Vamos viabilizar o telecentro da Morraria também e já estou em contato com o diretor da escola do distrito”, finaliza Renan, com a certeza de que crianças, adolescentes, professores e toda a comunidade passam a ser inseridos na sociedade da informação a fim de buscar e conquistar novas oportunidades de aprendizado e crescimento.

*Com informações de Ricardo Flores.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo