Após 3 anos e meio sem internet, empresário de Bodoquena reestabelece sinal no Sumatra

O empresário Renan Correia, à frente da Faculdade Fael de Ensino à distância, foi o responsável por realizar os trâmites para que o sinal voltasse no assentamento rural. “Na época, nós da diretoria da escola procuramos dar um jeito para ver se conseguíamos reestabelecer o sinal, mas não havia dado certo até agora”, relata o diretor da escola.

Em meados deste mês de maio, a internet que havia sido suspensa na escola do assentamento rural Sumatra, de Bodoquena, foi finalmente reestabelecido por iniciativa de um empresário da cidade. De acordo com o diretor da escola, Vander José da Silva, a internet viabilizada pelo governo federal, por intermédio do Ministério das Comunicações e da operadora Oi, foi bloqueada há cerca de 3 anos e meio por uma falha de um computador e agora foi reestabelecida para o uso pela comunidade.

Ao lado da secretária Leide Vilas e da coordenadora Daniela Feliz dos Santos, Vander José da Silva recebeu o empresário com esperança de que o sinal pudesse voltar para que, tanto professores, quanto os estudantes e a própria comunidade pudessem ser incluídas novamente na era digital. “Agradecemos ao Renan pela iniciativa, pois ele entrou em contato com a Oi e a empresa enviou um técnico de instalação que fez o serviço no mesmo dia”.

O diretor conta que havia anos que a diretoria lutava para que a comunidade, sobretudo os ex-alunos que já haviam terminado o ensino médio, pudessem acessar a internet no local, pois muitos manifestaram interesse em continuar os estudos.

Inclusão digital em pequenas comunidades

Renan Correia esclarece que um dos objetivos de seu empreendimento é levar a inclusão digital em comunidades carentes e que, muitas vezes, não tem acesso à informação. “Iniciamos nosso empreendimento em Bodoquena, em 2015, e desde então estamos acompanhando o desenvolvimento dos nossos alunos. Percebemos a dificuldade de acesso à informação, tanto dos cidadãos que residem na cidade, quanto na zona rural”, considerou.

Renan explica que o projeto piloto da Faculdade Fael aconteceu no ano passado, na aldeia Alves de Barros, pertencente ao município de Porto Murtinho, mas distante apenas 50km de Bodoquena.

“Temos uma extensão da faculdade lá, com sala de informática climatizada, TV para videoconferência e o acesso à internet lá já é uma realidade. Temos alunos os quais acompanhamos de 15 em 15 dias, visitando a comunidade e dando todo o suporte, levando a inclusão digital. A partir dessa situação, eu vi também as dificuldades de acesso nos assentamentos rurais da cidade, como o Sumatra e Morraria”, explicou o empresário.

Renan constatou que no Sumatra havia um telecentro de estudos com 11 computadores que estavam parados desde 2009. ”Entrei em contato com a coordenação do colégio em que pude verificar a realidade deles. Fiz uma série de ligações para descobrir onde buscar auxílio. Conseguimos reestabelecer a internet e fazer funcionar o wi-fi da escola para os professores também pudessem preparar as atividades pedagógicas para os alunos.”

A ideia agora é revitalizar o telecentro da escola do assentamento rural. “Estamos organizando um mutirão para a reforma do prédio e falta pouca coisa”, relata o empresário. Da mesma maneira, o sinal de internet também foi reestabelecido na Morraria, entretanto falta apenas concluir o serviço de wi-fi da comunidade. “Vamos viabilizar o telecentro da Morraria também e já estou em contato com o diretor da escola do distrito”, finaliza Renan, com a certeza de que crianças, adolescentes, professores e toda a comunidade passam a ser inseridos na sociedade da informação a fim de buscar e conquistar novas oportunidades de aprendizado e crescimento.

*Com informações de Ricardo Flores.