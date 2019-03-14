Agesul recupera trecho crítico da rodovia MS-382 na zona rural de Bonito

Trecho crítico do pavimento primário da MS-382, entre Bonito e Porto Murtinho, está sendo recuperada pelo Governo do Estado. O serviço de recomposição da pista, cascalhamento, abertura de valas para escoamento das águas pluviais e limpeza das margens está em execução na Serra da Bodoquena, compreendendo 8 quilômetros.

A MS-382 é uma estrada estadual que liga a região de fronteira com o Paraguai, em Antônio João, a Porto Murtinho, passando por Guia Lopes da Laguna e Bonito. Saindo desse destino turístico, a estrada chega à MS-195, em Murtinho, numa extensão de 180 Km. O Estado investe R$ 21 milhões na pavimentação de 23,6 Km, entre Bonito e a entrada da Gruta do Lagoa Azul.

Segundo o chefe da regional da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) em Jardim, Edmílson Escobar, o reforço na estrutura do trecho da MS-382 que corta a serra é fundamental para garantir o escoamento da produção rural na região, onde predomina a pecuária. O tráfego de caminhões estava sendo dificultado pelo desgaste da pista devido às chuvas.

Manutenção

O trecho de 8 Km recebe serviço de raspagem e composição de cascalho, além da limpeza da vegetação nas margens para permitir um tráfego seguro e maior visibilidade. Também está sendo implantado saídas de águas pluviais pelas laterais para evitar formação de lama e desgaste da pista. A Agesul fará ainda manutenção do trecho entre a serra e Bonito.