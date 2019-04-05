Aeroporto de Bonito vai suspender pousos e decolagens em maio

O Aeroporto Regional de Bonito vai suspender as operações de pouso e decolagem de aeronaves durante um mês - do dia 1º ao dia 31 de maio - para execução das obras de recuperação e recapeamento da pista de pousos e decolagens pelo governo estadual.

A reforma será coordenada pela Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura), que também é responsável pela administração, operacionalização, manutenção e exploração comercial do aeroporto.

O governo do Estado passou a administrar o aeroporto em junho de 2017, após rescisão do contrato com a Empresa Dix Empreedimentos Ltda, que administrava o local desde 2007.

Os trabalhos de reforma serão executados pela Paviservice Serviços de Pavimentação e abrangerão a reforma da pista de pouso, da pista de táxi e do pátio para estacionamento de aeronaves do terminal.

Serão revitalizados 2 quilômetros da pista do aeroporto.