Aeroporto de Bonito vai suspender pousos e decolagens em maio

Bonito
Obras serão coordenadas pela Seinfra, que também é responsável pela administração, operacionalização, manutenção e exploração comercial
O Aeroporto Regional de Bonito vai suspender as operações de pouso e decolagem de aeronaves durante um mês - do dia 1º ao dia 31 de maio - para execução das obras de recuperação e recapeamento da pista de pousos e decolagens pelo governo estadual.
A reforma será coordenada pela Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura), que também é responsável pela administração, operacionalização, manutenção e exploração comercial do aeroporto.
O governo do Estado passou a administrar o aeroporto em junho de 2017, após rescisão do contrato com a Empresa Dix Empreedimentos Ltda, que administrava o local desde 2007.
Os trabalhos de reforma serão executados pela Paviservice Serviços de Pavimentação e abrangerão a reforma da pista de pouso, da pista de táxi e do pátio para estacionamento de aeronaves do terminal.
Serão revitalizados 2 quilômetros da pista do aeroporto.
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