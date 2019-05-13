Corredores já estão na expectativa para a Corrida Trail Boiadeira no próximo domingo

Está chegando o dia de colocar o pé na trilha e curtir as lindas paisagens da histórica rota boiadeira de Bonito. A Trail Run - Desafio Boiadeira, aguardada competição ecoturística, acontece no próximo domingo (19) e reúne corredores de diversas localidades do estado e do país. Serão duas categorias de corrida: 5 e 10 quilômetros de distância em percurso predominantemente de estrada de chão. A organização divulgou o vídeo do percurso para animar ainda mais os amantes do esporte. As inscrições ainda estão abertas.

Conforme explica Allan Velcic, da Rota Aventura, uma das empresas mais tradicionais de ecoturismo da região e que está à frente da organização do evento, a corrida atravessa, na maior parte do percurso, a histórica trilha boiadeira da cidade, com trajetos de pedras, buracos, matas, subidas e descidas, e promete cativar os aficionados por emoção, aventura e, obviamente, corridas.

A estrutura do desafio

Apesar da prova ser uma “trail run”, ou seja, corrida de trilha no meio do mato com estrada de chão, a estrutura do Desafio Boiadeira não deixa a desejar em nada às outras competições de corrida no asfalto, dentro das cidades. Pelo contrário, o estímulo ao rendimento dos atletas acontece também nos pontos de hidratação.

“Haverá um mega suporte, não só na parte dos pontos de apoio com água, mas ofereceremos também gel de carboidrato e isotônico, os quais os atletas vão poder consumir ao longo do percurso. Eles terão um ponto de hidratação a cada 2km de percurso, além de ambulância, enfermeiros e socorristas. Todos os participantes (das provas de 5 e 10km) serão conduzidos por uma equipe especializada com carro de apoio e ciclistas e para dar suporte e segurança durante a prova”, descreveu.

Kit da corrida. Imagem: divulgação

Organização

O evento será realizado pela G2 Esportes, empresa de assessoria e eventos esportivos, pertencente ao Greyk Gourlart, ex-secretário de Esportes de Bonito, com organização de Allan P. Velcic, instrutor de Esportes de Aventura, com 25 anos de experiência no segmento e proprietário da Rota Aventura.

“A junção da G2 Esportes e Rota aventura é justamente fazer dessa prova uma referência no estado. O sucesso de um evento, seja de pequeno ou grande porte, é a estrutura e a atenção que se tem com o atleta. A nossa equipe se preocupa muito com a segurança de todos os participantes e com o bem-estar deles durante o percurso. Nosso objetivo é que a competição fique marcada positivamente em suas vidas e que já pensem na prova do ano seguinte”, finalizou Allan.

Confira o vídeo do percurso:

Serviço

Desafio Boiadeira 2019 – 19 de maio (domingo)

- 7h - Início da concentração

- 7h30 - Orientação sobre o percurso

- 7h40 - Aquecimento

- 8h - Largada

- 9h30 - Início da entrega de premiação

- 11h - Encerramento

Premiação

Medalhas a todos participantes

Troféus do 1º ao 3º primeiros colocados de cada categoria

Premiação em dinheiro do 1º ao 5º colocado na classificação geral da prova de 10km

Troféus do 1º ao 5º colocado na classificação geral da prova de 5km

Inscrições

www.g2esportes.com.br