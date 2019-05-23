Balneário Municipal de Bonito recebe plantio de 43 árvores nativas

Como parte da programação da 42ª Conferência Regional do Rotary Club, realizada no período de 16 a 18 de maio no Centro de Convenções, o Balneário Municipal de Bonito recebeu na manhã de quinta-feira (16) o plantio de 43 mudas de árvores nativas da região, incluindo incluindo ipês, carobas, tucaneira e moringas, entre outras.

O plantio foi efetuado no período da manhã pelos integrantes do colégio de governadores e outros participantes do evento. O Colégio de Governadores é um órgão consultivo e de assessoria do Governador do Distrito (do Rotary), sem personalidade jurídica.

O evento contou com a participação do secretário municipal de Meio Ambiente, Edmundo Dinelli Júnior.