Balneário Municipal de Bonito recebe plantio de 43 árvores nativas

Bonito
Plantio de árvores no balneário aconteceu na quinta (16) como parte da programação da 42ª Conferência Regional do Rotary
Como parte da programação da 42ª Conferência Regional do Rotary Club, realizada no período de 16 a 18 de maio no Centro de Convenções, o Balneário Municipal de Bonito recebeu na manhã de quinta-feira (16) o plantio de 43 mudas de árvores nativas da região, incluindo incluindo ipês, carobas, tucaneira e moringas, entre outras.
O plantio foi efetuado no período da manhã pelos integrantes do colégio de governadores e outros participantes do evento. O Colégio de Governadores é um órgão consultivo e de assessoria do Governador do Distrito (do Rotary), sem personalidade jurídica.
O evento contou com a participação do secretário municipal de Meio Ambiente, Edmundo Dinelli Júnior.
Saúde
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Operação Mulher Segura
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Prejuízo
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