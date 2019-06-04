Bonito Eco Fight vai reunir grandes nomes do MMA em outubro

O prefeito municipal de Bonito, Odilson Soares, acompanhado pelo secretário de Administração e Finanças, Vidaneis Cândido; de Esportes Caciano Hudson e de Governo, Terezinha Braga, reuniu-se nesta segunda-feira, dia 3 de junho, com o empresário e lutador de MMA, Cláudio Rocha, na ocasião acompanhado por sua esposa - a também lutadora internacional, Sidy Rocha.

Na ocasião ficou acertado que a prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, apoiará nos dias 4 e 5 de outubro de 2019 - como parte da programação do aniversário da cidade - o Bonito Eco Fight 04. Caberá à prefeitura disponibilizar a estrutura de palco, som e iluminação.

O evento tem programado para o dia 4 de outubro, às 10 horas, no Balneário Municipal, a pesagem dos atletas, e às 19 horas, na Praça da Liberdade, a tradicional "encarada" e treino, com participação especial do lutador Charles do Bronx.

O Bonito Eco Fight 04 acontecerá no dia 05/10, a partir das 19 horas, no Ginário Poliesportivo Juscelino Kubitschek, com a realização de 14 lutas.

Durante o encontro, realizado em seu gabinete, o prefeito destacou que o apoio da prefeitura ao evento é coerente com as ações da administração voltadas para estimular e fortalecer as atividades esportivas desenvolvidas com seriedade e profissionalismo em Bonito.