Festival de Inverno de Bonito 2025 terá integração para crianças

Acompanhando toda a programação do festival, as atividades acontecerão no CMU (Centro de Múltiplo Uso) das 8h às 12h e das 14h às 16h30.
Marithê do Céu/FIB 2024
Como parte da programação do Festival de Inverno de Bonito 2025, entre os dias 20 e 24 de agosto o “Bonitinho” oferecerá diversas atividades esportivas e culturais voltadas ao público infantil. Acompanhando toda a programação do festival, as atividades acontecerão no CMU (Centro de Múltiplo Uso) das 8h às 12h e das 14h às 16h30. No domingo (24), a programação será concentrada no período da manhã.
Criado para reunir e divertir toda a família, o Bonitinho reúne diversas atividades culturais voltadas especialmente às crianças, o espaço tem como objetivo integrá-las ao festival, oferecendo atividades que prometem encantar não só os pequenos, mas também pais e familiares. A proposta é proporcionar experiências que integrem esporte, cultura, turismo e lazer, em um ambiente familiar e acolhedor.
Entre as atividades previstas estão vôlei de areia, futevôlei, beach tênis, futebol e basquete 3x3. Também haverá atividades recreativas, como tobogã, chute a gol, tênis de mesa, slackline, skate e jogos de mesa (palitos, dama, dominó, bozó e baralho), além da oficina “Bob Goods”. A programação inclui ainda brinquedoteca, pintura facial e lonas brincantes. Todas as atividades serão acompanhadas por profissionais de Educação Física.
Para Edméia Pacheco de Oliveira, coordenadora do projeto pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), o Bonitinho reforça o caráter cultural do Festival para todas as gerações.
“É fundamental que possamos deixar um legado para a infância, assim como já fazemos com a cultura, o turismo e o lazer durante o Festival de Inverno de Bonito. O brincar e as brincadeiras fazem parte desse legado e serão especialmente valorizados, principalmente para as crianças das escolas municipais, estaduais e particulares de Bonito, que visitam o evento”, destaca.
Além das atividades permanentes de esporte e lazer, o Festival de Inverno de Bonito promove, por meio do Bonitinho, uma programação especial com diversas oficinas.
Atividades fixas (quarta a domingo)
Oficina de “Paralem do Figurino” — 8h às 11h
Oficina de artesanato nacional: bordado filé — 9h às 12h
Oficina regional de modelagem em argila — 14h às 17h
Programação especial por dia
Quarta-feira (20)
Atividades esportivas e de lazer (durante o dia)
Quinta-feira (21)
Atividades esportivas e de lazer (durante o dia)
Sexta-feira (22)
Oficina de capoterapia — a partir das 7h30
Sábado (23)
Apresentação do Cirko Marisko — 14h às 14h40
Contação de história com Tânia Katuapó — 14h40 às 15h20
Apresentação da Trupe Guavira: “Meio Ambiente” — 15h20 às 16h
Domingo (24)
Trupe Guavira – Educação Sanitária — 10h às 10h40
