Acessibilidade

19 de Agosto de 2025 • 09:04

Buscar

Últimas notícias
X
FLIB

Festival de Inverno de Bonito 2025 terá integração para crianças

Acompanhando toda a programação do festival, as atividades acontecerão no CMU (Centro de Múltiplo Uso) das 8h às 12h e das 14h às 16h30.

Redação

Publicado em 19/08/2025 às 07:41

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Marithê do Céu/FIB 2024

Como parte da programação do Festival de Inverno de Bonito 2025, entre os dias 20 e 24 de agosto o “Bonitinho” oferecerá diversas atividades esportivas e culturais voltadas ao público infantil. Acompanhando toda a programação do festival, as atividades acontecerão no CMU (Centro de Múltiplo Uso) das 8h às 12h e das 14h às 16h30. No domingo (24), a programação será concentrada no período da manhã.

Criado para reunir e divertir toda a família, o Bonitinho reúne diversas atividades culturais voltadas especialmente às crianças, o espaço tem como objetivo integrá-las ao festival, oferecendo atividades que prometem encantar não só os pequenos, mas também pais e familiares. A proposta é proporcionar experiências que integrem esporte, cultura, turismo e lazer, em um ambiente familiar e acolhedor.

Leia Também

• Inscrições para o Festival de Cinema das escolas estaduais encerra em 18 de agosto

• Festival de Inverno de Bonito 2025 terá ações de sustentabilidade e descarbonização

• Preços de ingredientes para sopas diminuem no inverno

Entre as atividades previstas estão vôlei de areia, futevôlei, beach tênis, futebol e basquete 3x3. Também haverá atividades recreativas, como tobogã, chute a gol, tênis de mesa, slackline, skate e jogos de mesa (palitos, dama, dominó, bozó e baralho), além da oficina “Bob Goods”. A programação inclui ainda brinquedoteca, pintura facial e lonas brincantes. Todas as atividades serão acompanhadas por profissionais de Educação Física.

Para Edméia Pacheco de Oliveira, coordenadora do projeto pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), o Bonitinho reforça o caráter cultural do Festival para todas as gerações.
“É fundamental que possamos deixar um legado para a infância, assim como já fazemos com a cultura, o turismo e o lazer durante o Festival de Inverno de Bonito. O brincar e as brincadeiras fazem parte desse legado e serão especialmente valorizados, principalmente para as crianças das escolas municipais, estaduais e particulares de Bonito, que visitam o evento”, destaca.

Além das atividades permanentes de esporte e lazer, o Festival de Inverno de Bonito promove, por meio do Bonitinho, uma programação especial com diversas oficinas.

Atividades fixas (quarta a domingo)

Oficina de “Paralem do Figurino” — 8h às 11h

Oficina de artesanato nacional: bordado filé — 9h às 12h

Oficina regional de modelagem em argila — 14h às 17h

Programação especial por dia

Quarta-feira (20)

Atividades esportivas e de lazer (durante o dia)

Quinta-feira (21)

Atividades esportivas e de lazer (durante o dia)

Sexta-feira (22)

Oficina de capoterapia — a partir das 7h30

Sábado (23)

Apresentação do Cirko Marisko — 14h às 14h40

Contação de história com Tânia Katuapó — 14h40 às 15h20

Apresentação da Trupe Guavira: “Meio Ambiente” — 15h20 às 16h

Domingo (24)

Trupe Guavira – Educação Sanitária — 10h às 10h40

Confira mais informações e a programação completa no site: mscultural.ms.gov.br

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Bonito adota medidas para conter despesas públicas

Geral

Frota escolar de Bonito passa por vistoria e recebe autorização do Detran

Geral

Bonito promove ações do Agosto Lilás contra a violência doméstica

Caminhada do Agosto Lilás em Nioaque para proteção das mulheres e combate à violência

Jardim realiza evento do Agosto Lilás com foco na proteção das mulheres

Anastácio inicia agosto lilás com 2ª Passeata da Paz contra feminicídios

Geral

Guarda Municipal de Bonito recebe novo fardamento

Publicidade

Lei

Feira Literária de Bonito entra para o Calendário Oficial de MS

ÚLTIMAS

Saúde

MS registra 7.778 casos confirmados de dengue

Ao todo, 17 óbitos foram confirmados em decorrência da doença

Geral

Prova de Vida já foi feita por 90% dos beneficiários do INSS

Governo alerta sobre risco de golpe

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo