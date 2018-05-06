Centenas de pessoas marcham no Rio pela legalização da maconha

A concentração teve como lema "O Rio não precisa de intervenção, mas sim de legalização", em referência à intervenção na área de segurança do estado decretada pelo Governo do presidente Michel Temer.

Centenas de pessoas marcharam neste sábado (5) pela praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, para pressionar as autoridades a legalizarem o consumo da maconha no Brasil.

A marcha reuniu cerca de mil pessoas que fumaram maconha e carregavam enormes embrulhos que simulavam cigarros feitos com a planta para exigir a legalização da droga.

"Temos que legalizar a maconha, temos que deixar de criminalizar o usuário e temos que repensar também este sistema penitenciário que se tornou a base do crime no Brasil", afirmou à Agência Efe o ex-ministro de Meio Ambiente Carlos Minc.

Também participaram da passeata familiares de pessoas com doenças graves que podem ser tratadas com derivados da Cannabis sativa e que defendem a legalização pelo menos do uso medicinal da erva.

"Podemos importar remédios (com substâncias derivadas de maconha) mas não podemos produzi-los aqui. É um absurdo", afirmou o ator brasileiro Ricardo Petraglia.

A Marcha da Maconha é realizada anualmente em diferentes cidades brasileiras desde 2002, mas nas suas primeiras edições os manifestantes tiveram que ir à Justiça para poder se expressar, porque a Polícia considerava sua mensagem apologia ao crime.

Além da legalização da droga, este ano foram também expressadas mensagens críticas à intervenção na área de segurança do Rio, com cartazes em memória de Marielle Franco, vereadora da cidade assassinada em março passado junto com seu motorista.