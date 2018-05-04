Fingindo arrumar bicicleta, rapaz é pego com porção de maconha pela Rotai

Aquidauana
Policiais realizavam ronda quando se depararam com rapaz disfarçando o suposto conserto
Madrugada de sexta-feira (4) em Aquidauana. Policiais Militares da Ronda Ostensiva Tática do Interior (Rotai) realizavam patrulhamento na Rua Estêvão Alves Corrêa, no Bairro Alto, quando visualizaram atitude suspeita de um rapaz de 19 anos, morador da Rua dos Ferroviários.
De acordo com Ronaldo Régis, do programa de rádio “Na Mira”, assim que o rapaz percebeu a aproximação da viatura, parou a bicicleta e tentou enganar os policiais ao supostamente arrumar a corrente da bicicleta em que estava. A guarnição da PM, que, segundo o radialista, já conhece todos os trejeitos de suspeitos na tentativa de enganar uma abordagem policial, parou o carro e percebeu que o rapaz jogou algo atrás de uma árvore.
Tentando desfazer do objeto, a Polícia fez uma revista no local e encontrou duas trouxinhas de maconha. A Rotai questionou o rapaz sobre a origem da droga e ele indicou um nome que está sob investigação.
O rapaz, que portava 3,5g de maconha foi detido e encaminhado à Delegacia para posterior medidas cabíveis.
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