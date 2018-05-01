Francês é preso em MS quando levava maconha hidropônica para SP

Tráfico
Homem de 37 anos foi preso segunda-feira (30), em Dourados
Um francês de 37 anos foi preso nesta segunda-feira (30), em Dourados, a 282 quilômetros de Aquidauana, com maconha hidropônica, que é cultivada à base de água.
De acordo com a Polícia Militar (PM), que fez a prisão, o estrangeiro dirigia um carro com placas de São Paulo quando foi abordado. As 21 embalagens do entorpecente estavam escondidos nos pneus do veículo.
Ainda conforme a PM, a droga pesou 5,2 quilos. O francês disse aos policiais que pegou a maconha em Ponta Porã e receberia dinheiro para entregar em São Paulo.
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