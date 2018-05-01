Francês é preso em MS quando levava maconha hidropônica para SP

Um francês de 37 anos foi preso nesta segunda-feira (30), em Dourados, a 282 quilômetros de Aquidauana, com maconha hidropônica, que é cultivada à base de água.

De acordo com a Polícia Militar (PM), que fez a prisão, o estrangeiro dirigia um carro com placas de São Paulo quando foi abordado. As 21 embalagens do entorpecente estavam escondidos nos pneus do veículo.