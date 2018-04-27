Adolescente é apreendido após flagrante de porte de espingarda e pé de maconha

Policiais Militares de Anastácio realizavam ronda na noite desta quinta-feira (26), por volta das 19h30, quando abordaram um grupo de jovens na Praça das Nações. Questionados sobre porte e consumo de drogas, após revista, um adolescente de 17 anos foi pego portando maconha.

O menor, morador do Jardim Campanário, jogou o celular no chão, após ter negado que mantinha a droga. Apreendido, os policiais foram até a casa do adolescente procurar a mãe do rapaz, entretanto, encontraram um pé de maconha com 40 cm de altura, com poucas folhas, já que, segundo Ronaldo Regis, do programa Na Mira, as folhas teriam sido retiradas no dia anterior para secar e consumir.

Além disso, havia na residência uma espingarda cartucheira calibre.32 e mais uma porção de maconha em um pote. Segundo os policias, o celular do menor continha várias imagens de armas de fogo. O adolescente foi encaminhado à Polícia Civil de Anastácio para as devidas providências.