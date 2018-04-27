Adolescente é apreendido após flagrante de porte de espingarda e pé de maconha

Anastácio
Durante ronda da Polícia Militar na Praça das Nações, menor foi surpreendido com a droga
Policiais Militares de Anastácio realizavam ronda na noite desta quinta-feira (26), por volta das 19h30, quando abordaram um grupo de jovens na Praça das Nações. Questionados sobre porte e consumo de drogas, após revista, um adolescente de 17 anos foi pego portando maconha.
O menor, morador do Jardim Campanário, jogou o celular no chão, após ter negado que mantinha a droga. Apreendido, os policiais foram até a casa do adolescente procurar a mãe do rapaz, entretanto, encontraram um pé de maconha com 40 cm de altura, com poucas folhas, já que, segundo Ronaldo Regis, do programa Na Mira, as folhas teriam sido retiradas no dia anterior para secar e consumir.
Além disso, havia na residência uma espingarda cartucheira calibre.32 e mais uma porção de maconha em um pote. Segundo os policias, o celular do menor continha várias imagens de armas de fogo. O adolescente foi encaminhado à Polícia Civil de Anastácio para as devidas providências.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS