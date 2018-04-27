Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 20:47

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Adolescente é apreendido após flagrante de porte de espingarda e pé de maconha

Durante ronda da Polícia Militar na Praça das Nações, menor foi surpreendido com a droga

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/04/2018 às 07:41

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Policiais Militares de Anastácio realizavam ronda na noite desta quinta-feira (26), por volta das 19h30, quando abordaram um grupo de jovens na Praça das Nações. Questionados sobre porte e consumo de drogas, após revista, um adolescente de 17 anos foi pego portando maconha.

O menor, morador do Jardim Campanário, jogou o celular no chão, após ter negado que mantinha a droga. Apreendido, os policiais foram até a casa do adolescente procurar a mãe do rapaz, entretanto, encontraram um pé de maconha com 40 cm de altura, com poucas folhas, já que, segundo Ronaldo Regis, do programa Na Mira, as folhas teriam sido retiradas no dia anterior para secar e consumir.

Além disso, havia na residência uma espingarda cartucheira calibre.32 e mais uma porção de maconha em um pote. Segundo os policias, o celular do menor continha várias imagens de armas de fogo. O adolescente foi encaminhado à Polícia Civil de Anastácio para as devidas providências.

Leia Também

• PM apreende adolescente que furtava bicicletas em Aquidauana

• Decretada a sentença judicial do adolescente que matou Clarinda Tamashiro

• Preso adolescente que confessou o crime

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo