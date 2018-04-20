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Conclusão

Decretada a sentença judicial do adolescente que matou Clarinda Tamashiro

O menor cumprirá pena permanente na Unei de Corumbá. O prazo máximo é de 3 anos

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/04/2018 às 11:52

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A Justiça decretou na manhã desta sexta (20) a pena permanente do adolescente de 16 anos que matou e roubou a advogada Clarinda Tamashiro, 72 anos. Ele já cumpria o mandado de internação provisória na Unidade Educacional de Internação (Unei) de Corumbá desde o dia 1 de abril.

Conforme o Juiz de Direito da Vara Criminal e Infância e Adolescência de Aquidauana, Giuliano Maximo Martins, já foi feita a apresentação do adolescente, a audiência de continuação e hoje saiu a sentença decretando a internação definitiva do menor.

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“Nesses casos não há tempo específico, nós decretamos a internação, com prazo máximo de três anos, A partir de agora, o adolescente será reavaliado a cada seis meses, na unidade onde está. Já foi tomada a execução da medida socioeducativa que é de competência da Unei de Corumbá”, informou o juiz.

Assassinato – O caso de Clarinda Tamashiro comoveu a cidade pela brutalidade e frieza do autor. Ela administrava um dos armazéns mais antigos de Aquidauana desde 2015, após a morte do marido, Jorge Tamashiro. O adolescente responde por ter amarrado e asfixiado a vítima no dia 28 de março, na casa dela, aos fundos do Depósito Tamashiro, no Bairro Alto, para roubar mais de R$ 13 mil.

 

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