Decretada a sentença judicial do adolescente que matou Clarinda Tamashiro

A Justiça decretou na manhã desta sexta (20) a pena permanente do adolescente de 16 anos que matou e roubou a advogada Clarinda Tamashiro, 72 anos. Ele já cumpria o mandado de internação provisória na Unidade Educacional de Internação (Unei) de Corumbá desde o dia 1 de abril.

Conforme o Juiz de Direito da Vara Criminal e Infância e Adolescência de Aquidauana, Giuliano Maximo Martins, já foi feita a apresentação do adolescente, a audiência de continuação e hoje saiu a sentença decretando a internação definitiva do menor.