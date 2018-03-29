Frio, adolescente asfixiou Clarinda até a morte para levar R$ 13.880, diz polícia

Entre este valor havia os R$ 5 mil que ele havia roubado dela no ano passado, mas que foi recuperado pela Polícia Civil. Conforme apurado, do mesmo jeito que o dinheiro foi devolvido à advogada, ela escondeu no guarda-roupas. Durante depoimento, o menor deu detalhes dos fatos com tamanha frieza, impressionando até mesmo os policiais que estão acostumados com este tipo de situação.

Apreendido na tarde de ontem por matar e roubar a advogada Clarinda Tamashiro, em Aquidauana, o adolescente de 16 anos assumiu autoria dos fatos. Segundo o delegado Éder Oliveira Moraes, ele asfixiou a vítima com fios e toalha e ficou contemplando o sofrimento dela. Em seguida, tentou fugir com R$ 13.880 encontrados no guarda-roupas.

Ele relatou que chegou à casa dela por volta das 5 horas da manhã, aos fundos do Depósito Tamashiro, localizado no Bairro Alto, e ficou esperando ela sair. Às 6 horas a mulher abriu a porta para ir à cozinha e o menor entrou despercebido no quarto, onde se escondeu atrás da porta. Quando a vítima voltou para o quarto, ele a atacou com violência, iniciando com socos no rosto.

Incapaz de reagir, a vítima foi dominada e colocada na cama, onde teve mãos e pés amarrados com fios. Ela também teve a boca coberta com toalha e em seguida amarrada com mais fios. Não o bastante, o menor pegou mais outro fio e enforcou a vítima, deixando morrer aos poucos por asfixia. Enquanto a vítima tentava escapar, o menor ficou observando.

Em seguida, pegou o dinheiro e passou o dia todo na casa, enviando mensagens a familiares por WhatsApp e até mesmo fazendo postagens no Facebook com o celular da mulher. Mais tarde, por volta das 14h30, foi flagrado por moradores tentando deixar o local com o dinheiro, oportunidade em que a Polícia Militar foi acionada e o crime foi descoberto.

