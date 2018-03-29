Após o crime, menor tirou selfie com celular de Clarinda e atualizou perfil do Facebook

O adolescente suspeito de ter cometido o latrocínio (roubo seguido de morte) de Clarinda Tamashiro teria atualizado seu perfil do Facebook às 7h15 de ontem (28), após o crime. Para tal, usou o celular da vítima para tirar uma selfie, no banheiro do Depósito Tamashiro. O celular está, no momento, apreendido na Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.

Com o mesmo aparelho de Clarinda, o menor, após ter estrangulado a vítima, teria enviado fotos do dinheiro roubado à irmã, ao pai, ligou para um taxista, entre outras ligações já identificadas, durante o tempo em que permaneceu na propriedade da advogada de 72 anos.