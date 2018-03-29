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Após o crime, menor tirou selfie com celular de Clarinda e atualizou perfil do Facebook

Segundo informações da Polícia Civil, o adolescente teria feito várias fotos no banheiro da vítima

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/03/2018 às 10:37

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O adolescente suspeito de ter cometido o latrocínio (roubo seguido de morte) de Clarinda Tamashiro teria atualizado seu perfil do Facebook às 7h15 de ontem (28), após o crime. Para tal, usou o celular da vítima para tirar uma selfie, no banheiro do Depósito Tamashiro. O celular está, no momento, apreendido na Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.

Com o mesmo aparelho de Clarinda, o menor, após ter estrangulado a vítima, teria enviado fotos do dinheiro roubado à irmã, ao pai, ligou para um taxista, entre outras ligações já identificadas, durante o tempo em que permaneceu na propriedade da advogada de 72 anos.

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Ainda conforme a PC, o adolescente ficou no estabelecimento das 5 horas da madrugada até o momento de sua prisão, às 15h30, aproximadamente.

Nesse período, o rapaz, além de atualizar a foto do perfil, fez mais duas postagens: uma ontem às 11h45 e a outra 13h45, ambas de teor irônico, sobre times de futebol.

Apreensão – O adolescente suspeito do latrocínio de Clarinda Tamashiro será ouvido pela Promotoria de Justiça na próxima segunda-feira (2). Ele deverá ficar internado durante 45 dias, de maneira provisória, até o juiz determinar em qual casa de internação permanecerá.

* Com informações de Rhobson Tavares Lima e Luiz Guido Jr.

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