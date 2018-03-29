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Menor envolvido na morte de Clarinda Tamashiro já havia praticado uma série de furtos

De acordo com o radialista e policial civil, Ronaldo Regis, só em fevereiro, o suspeito de ter matado a idosa teria praticado diversos crimes na região

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/03/2018 às 08:13

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Após a morte trágica da advogada Clarinda Tamashiro, 72 anos, encontrada amarrada e já sem vida no empório da família, na tarde dessa quarta-feira (28), a Polícia já começa a desenrolar os fatos que teriam motivado o crime bárbaro, além de traçar o perfil do adolescente envolvido no suposto latrocínio.

De acordo com o radialista e policial civil, Ronaldo Regis, durante o programa Na Mira, o adolescente apreendido, suspeito de ter matado Clarinda, já teria cometido diversos furtos na região.

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Segundo Regis, o menor estaria na última sexta-feira (23) apreendido na Delegacia de Anastácio porque teria furtado um agente penitenciário. Outro caso é o de um professor de Língua Portuguesa, supostamente vítima de furto de aparelho celular, cometido também pelo adolescente.

Mais uma situação envolvendo o mesmo rapaz aponta que ele furtou pertences de um atleta que jogava no campo da Polícia Militar. De acordo com o radialista, um dos atletas, não policial, morador do Bairro Santa Teresinha, foi procurar o celular e não o encontrou. Os policiais fizeram diligências na região e localizaram o aparelho com o adolescente de 16 anos de idade.

Ainda conforme noticiado no programa, em menos de um mês, o menor teria furtado um vidraceiro, o professor e o agente penitenciàrio. Terça-feira passada (20), na Rua Presidente Vargas, centro de Anastácio, no início da noite, um agente de segurança de 54 anos, teve seu celular furtado juntamente com seus documentos pessoais e vários cartões de crédito além de R$ 230. 

Segundo o agente, este foi para o quarto, adormeceu, mas deixou a porta da frente de sua casa aberta e o portão apenas encostado. Quando acordou, constatou que sua carteira havia sido furtada. Em conversa com vizinhos, eles teriam visto um rapaz e câmera de segurança à frente registrou o menor entrando na residência do agente. Os investigadores, de posse das filmagens, constataram que este seria o mesmo que teria cometido o crime contra a advogada idosa, ontem, no Depósito Tamashiro.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

*Matéria editada às 8h32 para acréscimo de informações.

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