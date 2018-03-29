Muito boa, gostava de brincar com todos, dizem amigos sobre Clarinda Tamashiro

De acordo com Joaquim Pereira dos Santos, de 74 anos, que possui uma banca de remédios em frente ao depósito, Clarinda era uma boa pessoa – o que causa mais indignação diante da brutalidade do crime cometido contra a idosa. “Era boa demais. Convivi com o marido dela e com ela durante oito anos, até o final da vida dos dois”, disse Joaquim.

Clarinda Tamashiro, encontrada morta na tarde desta quarta-feira (28) no Depósito Tamashiro, estabelecimento que administrava desde a morte do marido, em 2015, era uma pessoa de riso fácil, alegre e bastante prestativa. Assim definem as pessoas que a conheciam bem e conviviam com a advogada de 72 anos.

Para ele, a rotina já conhecida de Clarinda levantou suspeitas de que algo estaria errado, já que o estabelecimento estava fechado e o carro da idosa dentro da garagem. “Quando cheguei cedo, logo de cara já achei estranho. Toda vez que ela saía da casa, ela me avisava. Eu vi o carro dela na garagem e tudo fechado. Quando saía, falava que ia ao dentista ou a Campo Grande, mas hoje não avisou nada. Fiquei desconfiado”, disse Joaquim ontem, após a constatação do crime.

Segundo ele, Clarinda tinha era simpática com quem convivia. “Brincava com todos, fosse criança ou adulto”.

Velório e sepultamento – O corpo de Clarinda Tamashiro foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) ontem, às 23h30 e seguiu para ser velado na Pax Universal. O sepultamento está previsto para hoje, às 13 horas, no Cemitério Municipal de Aquidauana.

*Com informações de Luiz Guido Jr.