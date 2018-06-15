Brasil define uniforme que usará nos três jogos da primeira fase

Copa do Mundo
O goleiro brasileiro usará o uniforme todo verde nos três jogos da primeira fase
O uniforme da Seleção Brasileira para os primeiros três jogos da primeira fase da Copa do Mundo na Rússia já está definido.
Na partida de estreia contra a Suíça, no domingo (17), às 15h, em Rostov On Don, e no último jogo contra a Sérvia, em Moscou, no dia 27, os jogadores vão entrar em campo com a tradicional camisa amarela, calção azul e meiões brancos.
Já contra a Costa Rica, no dia 22, em São Petesburgo, na segunda partida da fase grupos, o Brasil vestirá o uniforme todo em azul.
O goleiro brasileiro, no entanto, usará o uniforme todo verde nos três jogos da primeira fase.
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