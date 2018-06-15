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Copa do Mundo

Brasil define uniforme que usará nos três jogos da primeira fase

O goleiro brasileiro usará o uniforme todo verde nos três jogos da primeira fase

Vanessa Ricarte

Publicado em 15/06/2018 às 10:13

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O uniforme da Seleção Brasileira para os primeiros três jogos da primeira fase da Copa do Mundo na Rússia já está definido.

Na partida de estreia contra a Suíça, no domingo (17), às 15h, em Rostov On Don, e no último jogo contra a Sérvia, em Moscou, no dia 27, os jogadores vão entrar em campo com a tradicional camisa amarela, calção azul e meiões brancos.

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Na partida de estreia contra a Suíça, no domingo, às 15h, em Rostov On Don, os jogadores vão vestir a camisa amarela e calções azuis - Direitos reservados/ divulgação Confederação Brasileira de Futebol - CBF

Já contra a Costa Rica, no dia 22, em São Petesburgo, na segunda partida da fase grupos, o Brasil vestirá o uniforme todo em azul.

O goleiro brasileiro, no entanto, usará o uniforme todo verde nos três jogos da primeira fase.

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