Temer parabeniza seleção pela vitória contra Costa Rica

Copa do Mundo 2018
Rumo ao hexa!”, diz a mensagem no Twitter pessoal de Temer
Minutos após a vitória da seleção brasileira no segundo jogo da Copa do Mundo, o presidente Michel Temer parabenizou a seleção pela "garra e determinação" em postagem no Twitter. Temer acompanhou o primeiro tempo do jogo entre o Brasil e a Costa Rica no Palácio do Jaburu. Durante o intervalo do jogo, ele se deslocou para o Palácio do Planalto.
“Parabéns, seleção, pela garra e determinação! Rumo ao hexa!”, diz a mensagem no Twitter pessoal de Temer.
A conta Governo do Brasil no Twitter, que divulga ações e resultados do governo federal, publicou uma mensagem de incentivo para os brasileiros torcerem juntos pela seleção brasileira de futebol. “Todo brasileiro sabe que futebol fica melhor com toda a torcida reunida. É hora de gritar com uma só voz para o nosso Brasil, não importando de onde você é, idade, credo, nada. Quando é para torcer, a gente tem que torcer junto”, registra o texto.
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