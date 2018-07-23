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Deputado estadual Bernardo Ribas Carli morre em queda de avião no PR

O parlamentar de 29 anos, morreu vítima de acidente aéreo no município de Paula Freitas, no sul do Paraná

Vanessa Ricarte

Publicado em 23/07/2018 às 09:23

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O deputado estadual  Bernardo Ribas Carli (PSDB-PR), de 29 anos, morreu ontem (22), vítima de acidente aéreo no município de Paula Freitas, no sul do Paraná. O piloto e o copiloto também morreram na queda da aeronave.

A informação foi confirmada pelo PSDB do Paraná. Em nota, o partido lamentou a morte do parlamentar.

Pré-candidato à reeleição neste ano, Bernardo Ribas Carli nasceu em Guarapuava, no interior do Estado. Aos 29 anos, estava no segundo mandato como deputado estadual. Bernardo era filho de Fernando Ribas Carli, que foi prefeito de Guarapuava por três mandatos, deputado federal, deputado estadual e chefe da Casa Civil do Paraná.

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