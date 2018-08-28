Governo libera R$ 3 milhões para combater surto de sarampo no Amazonas

Publicada no Diário Oficial da União de hoje (28) portaria do Ministério da Saúde que autoriza o repasse de R$ 3 milhões em recursos do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Estadual de Saúde do Amazonas, para combate ao surto de Sarampo no estado.

O repasse será alocado no Grupo de Vigilância em Saúde para a implementação de ações de vigilância epidemiológica, laboratorial, imunizações e educação em saúde.